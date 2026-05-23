La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantiene condiciones operativas estables y procesos de supervisión permanentes para garantizar la seguridad nuclear y la continuidad de sus actividades en Veracruz.

De acuerdo con información oficial, Laguna Verde mantiene un esquema constante de fortalecimiento técnico y capacitación especializada para asegurar el funcionamiento seguro de sus reactores y sistemas operativos.

CFE fortalece capacitación y relevo generacional en Laguna Verde

Como parte de su estrategia de continuidad operativa, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde desarrolla programas permanentes de formación para nuevos Operadores Senior de Reactor (SRO) y Operadores de Reactor (RO), perfiles responsables de supervisar procesos críticos dentro de la planta.

Además, la CFE informó que se mantienen activos los procesos de certificación y recertificación del personal técnico y operativo, con el objetivo de conservar altos niveles de especialización y respuesta ante cualquier escenario.

Otro de los ejes prioritarios es el relevo generacional dentro de la central nuclear. Para ello, se implementaron mecanismos de planeación ante jubilaciones programadas, buscando preservar el conocimiento técnico y garantizar la disponibilidad de personal altamente capacitado en los próximos años.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del programa de gestión del conocimiento, incluyendo la formación de nuevos instructores especializados en simuladores nucleares y normatividad técnica.

Laguna Verde es la única planta nuclear en operación en México y representa una pieza clave dentro del sistema eléctrico nacional, especialmente en la generación de energía limpia y continua.

Con estas acciones, la CFE busca mantener la confiabilidad de la central y reforzar los estándares de seguridad que regulan la operación nuclear en el país.