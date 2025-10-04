Joyeros del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) fueron saqueados durante la marcha del 2 de octubre y reportan robos millonarios; “esto nunca había pasado”, aseguran.

Durante la marcha del 2 de octubre, miembros del bloque negro comenzaron a golpear y abrir las cortinas de varios negocios, entre ellos, los locales de joyería del Centro Histórico.

Los dueños de estas joyerías han solicitado una indemnización al gobierno de CDMX por los robos millonarios y exigen que se refuercen los protocolos de seguridad en marchas.

Joyeros del Centro Histórico reportan robos millonarios por marcha del 2 de octubre

Pese a que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) estimó pérdidas de 4 millones 350 mil pesos, los joyeros del Centro Histórico aún no pueden calcular todos los daños.

Según los reportes, entre seis o siete sujetos vestidos de negro iban equipados durante la marcha del 2 de octubre y con sus herramientas lograron abrir los locales joyeros del Centro Histórico.

Dueños de los locales aseguran que cada uno de ellos estima un saqueo de más de 5 millones de pesos, mientras que la cifra asciende a más de 300 millones por mantener los negocios cerrados.

A medios de comunicación, los dueños han expresado su inconformidad, pues los policías asistentes no hicieron nada al respecto e , incluso, los mismos policías habrían “agarrado” el oro que los sujetos encapuchados aventaron.

Dado que el oro y la plata de cada uno de los negocios joyeros no son cubiertos por el seguro, los dueños están exigiendo una indemnización al gobierno de CDMX por los robos millonarios de la marcha del 2 de octubre.