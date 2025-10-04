César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), acusó que la ‘derecha’ está detrás del bloque negro que cometió actos vandálicos y agresiones en la marcha del 2 de octubre.

Durante la movilización en conmemoración por el 57 aniversario de la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, se registraron diversos ataques y disturbios que dejaron 123 heridos.

Los responsables de las agresiones y destrozos fueron los integrantes del grupo conocido como bloque negro, el cual, a decir de César Cravioto, es responsabilidad de la ‘derecha’.

Bloque negro en marcha del 2 de octubre (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

César Cravioto afirma que la ‘derecha’ financió al bloque negro en la marcha del 2 de octubre

Un total de 123 personas lesionadas —94 policías y 29 civiles— fue el saldo de la marcha del 2 de octubre, que fue calificada por el gobierno de la CDMX como la más violenta de la historia.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, acusó que el saldo negativo dejado por la movilización, se registró debido a que en ella hubo “una gran provocación“.

Un día después de los hechos, César Cravioto abundó en los detalles de sus dichos, debido a que dijo que detrás del bloque negro que cometió las agresiones y disturbios, está la ‘derecha’.

Así lo dijo en entrevista durante el noticiero radiofónico de José Cárdenas, quien lo cuestionó sobre la identidad de los integrantes del bloque negro y los motivos detrás de dicho grupo.

Ante ello, César Cravioto acusó que cuando se realizan movilizaciones por temas de derechos o exigencias de justicia, como la marcha del 2 de octubre, es cuando suelen ocurrir agresiones y vandalismo.

En cambio, cuando se han organizan marchas por temas “más de la derecha”, aseveró que nunca se han registrado actos vandálicos y menos se presenta el llamado bloque negro.

Bloque negro en marcha del 2 de octubre (LÓPEZ HERRERA/CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Al seguir con su reflexión, expuso que lo anterior es evidencia irrefutable que “hay gente que no le gusta que se esté dando la transformación del país” y que quiere perjudicar a la 4T.

Tras lo planteado por César Cravioto en torno a la responsabilidad detrás del bloque negro, José Cárdenas le preguntó si con sus dichos estaba acusando que la ‘derecha’ financia’ las agresiones.

De manera contundente y sin mayores miramientos, el funcionario del gobierno capitalino dijo que sí, e insistió en indicar que el bloque negro es impulsado por quienes están contra la “transformación”.

José Cárdenas: “¿Estás insinuando entonces que de la derecha es donde viene el financiamiento para agremiar y agrupar a esa gente?" César Cravioto: “Pues sí, sí es, es gente que no le gusta la transformación” Entrevista de César Cravioto con José Cárdenas

César Cravioto: aún no hay nombres de quienes están detrás del bloque negro

Luego de responsabilizar a la ‘derecha’ y a los opositores de la transformación por las agresiones y vandalismo de la marcha del 2 de octubre, César Cravioto indicó que siguen las investigaciones por los hechos violentos.

Así lo señaló el secretario de Gobierno de la CDMX al ser cuestionado por José Cárdenas sobre los nombres en específico que estarían financiando e impulsando al bloque negro.

Sobre dicha pregunta, el funcionario resaltó que de momento no hay nombres, pero se investiga el caso, por lo que garantizó que una vez que se establezcan los detalles, los informará de manera oportuna.

No obstante, insistió en culpar a quienes están en contra del proceso de “transformación” de la 4T y “quieren provocar” al gobierno para tildarlos de represores.

“No somos iguales y preferimos que haya las críticas que estamos recibiendo, a decir gobierno represor (...) vamos a estar informando de cada persona detenida y queremos justamente que se dé cierre la violencia” César Cravioto. Secretario de Gobierno de la CDMx