Sandra Cuevas retomó sus estudios como anticipó para su preparación rumbo a la CDMX en 2030.

La exalcaldesa inició sus estudios en Comunicación y Periodismo en Madrid, España desde donde, aseguró, impulsará también su carrera empresarial.

“Desde Madrid, un abrazo a mi familia de la Cuauhtémoc y la CDMX… Vine a estudiar y a hacer crecer mi empresa #SCDiamondGroup. ¡En 2030 seré la mejor candidata a la jefatura de gobierno!” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas se prepara rumbo a CDMX 2030 desde España

Sandra Cuevas compartió un video en el que señala que se está preparando rumbo a CDMX 2030 para competir por la jefatura de gobierno.

En este sentido, resaltó que se encuentra en España para estudiar Comunicación y Periodismo, un objetivo que tenía “desde hace muchos años” para continuar con su preparación profesional.

“Quiero compartirles que me encuentro en Madrid, España y estoy muy contenta, muy orgullosa porque el día de hoy inicio mis estudios en comunicación y periodismo. Estoy feliz, estoy realmente feliz porque es un objetivo que tenía desde hace muchos años y hoy por fin inicio con ese objetivo para cumplirlo” Sandra Cuevas

Asimismo, Sandra Cuevas aseguró que buscará ser la candidata “mejor preparada” para las elecciones 2030 en CDMX.

Además, señaló que desde la Jefatura de Gobierno quiere tener un gobierno que “les pueda brindar seguridad y que sepa trabajar”

“Quiero que para el 2030 tengan a la candidata a la jefatura de gobierno mejor preparada, que les pueda brindar seguridad y que sepa trabajar. Eso ya lo demostré” Sandra Cuevas

Desde #Madrid, un abrazo a mi familia de la #Cuauhtémoc y la #CDMX. Con orgullo les comparto que hoy inicio mis estudios en Comunicación y Periodismo. Vine a estudiar y a hacer crecer mi empresa @SCDiamondGroup. ¡En 2030 seré la mejor candidata a la jefatura de gobierno! #SCMX pic.twitter.com/zG7kmMdkhm — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 5, 2026

Sandra Cuevas busca vender su Tequila en España

Por otra parte, Sandra Cuevas señaló que aprovechará su paso por España para “hacer crecer” Sandra Cuevas Diamond Group y llevar sus productos al continente europeo con:

Sandra Cuevas Galería de Arte

Sandra Cuevas Tequila

De acuerdo con la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, buscará que su tequila pueda ser vendido en España, así como llevar el arte mexicano a Madrid.