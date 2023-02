Tras cumplirse dos meses del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, confirmó una orden de aprehensión contra 4 involucrados en su ataque.

Lo anterior porque el titular de la SSC fue cuestionado sobre los avances en la carpeta de investigación del caso por intento de homicidio al periodista, ocurrido el pasado 15 de diciembre por la noche a tan sólo unos metros de su casa.

El comunicador sobrevivió tras recibir al menos 9 balazos en su camioneta blindada tipo cherokee al salir de su noticiero nocturno.

Como parte de los avances de la investigación de autoridades de la Ciudad de México (CDMX) se detuvieron a 12 personas presuntamente involucradas en una célula criminal que haría intentado asesinar al periodista.

De los 12 detenidos, al menos 5 de ellos no han sido llamados a declarar por al atentado al periodista ni notificados de su vinculación a ese acontecimiento, según dijo en entrevista en Por la mañana con Ciro Gómez Leyva el abogado David Hernández, defensor de los imputados.

Estas cinco personas que menciona el abogado son:

Pedro Pool “N”

Daniela “N”

Aniceto “N”

Israel “N”

Cinthia Yeyetzi “N”

También el abogado mencionó que el actuar de las autoridades capitalinas no han sido “del todo correcto” en este caso. Gómez Leyva dijo que no posee nueva información sobre el caso y que no le han proporcionado nuevos detalles.

En la actualización del caso del atentado a Ciro Gómez Leyva, Omar García Harfuch recordó que estos 12 detenidos fueron vinculados a proceso por otros delitos, pero que estaban relacionados con el ataque.

Fiscalía de la CDMX gira 4 órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio a Ciro Gómez Leyva

En este sentido, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya cuenta con 4 órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio a Ciro Gómez Leyva.

“Hoy ya la fiscalía cuenta con órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio para 4 vinculados a proceso por los resultados de los cateos, los indicios, la evidencia que se encontró” Omar García Harfuch, secretario de la SSC de la CDMX

El titular de la SSC de la CDMX aseguró que estas órdenes de aprehensión se van a cumplimentar entre hoy miércoles 15 de febrero o mañana jueves 16 de febrero , dependiendo de los tiempos de la fiscalía.

También Omar García Harfuch resaltó que la investigación por el atentado al periodista es “muy sólida”, porque ellos han contestado a las preguntas cuándo existe alguna duda sobre la integración de la carpeta de investigación.

Igualmente de estas mismas diligencias aseveró que son muy firmes porque se demuestra la participación de los detenidos en el atentado.

Sobre las 4 personas que la fiscalía de la CDMX plantea girar las órdenes de aprehensión, Omar García Harfuch detalló que son los primeros cuatro participantes en el ataque, entre ellos el líder de la célula criminal Pedro Pool “N”.