En la autopista México-Toluca, a la altura de Santa Fe, un camión de carga provocó un choque múltiple luego de impactarse contra varios vehículos.

El incidente, ocurrido la tarde del 12 de junio de 2026, dejó un saldo de al menos ocho vehículos afectados y dos personas heridas.

Hasta ahora, no se reportan personas con heridas de gravedad y ninguna persona perdió la vida durante el percance en la México-Toluca, dirección centro.

Choque múltiple en la México-Toluca: camión de carga impacta vehículos en Santa Fe

El flujo vehicular permanece lento en la autopista México-Toluca debido al choque múltiple y la fuerte lluvia que se registra en CDMX este 12 de junio.

¿Qué pasó en la México-Toluca? Camión de carga se impacta contra vehículos

De acuerdo con reportes, el accidente fue originado por un camión de carga, el cual chocó contra otros vehículos en el km 15 de la autopista México-Toluca.

Esta situación provocó que los mismos vehículos impactados terminaran colisionando contra el muro de contención que delimita la autopista.

Uno de los vehículos afectados, que también sería de carga, terminó parcialmente prensado por el camión usado para traslado de materiales.

Hasta ahora, se desconoce el motivo por el que el conductor del camión de carga perdió el control de la unidad.

Choque múltiple en la México-Toluca (Especial)

Dos personas resultaron heridas por el choque múltiple en la México-Toluca

Los primeros informes detallan que al menos dos personas fueron trasladadas en ambulancias tras el choque múltiple en la México-Toluca.

Se presume que ninguno de los heridos presentó lesiones de gravedad, sin que hasta ahora se conozca su estado de salud.

Por su parte, Juan Manuel Pérez Cova, jefe de Bomberos de la CDMX, confirmó que una persona resultó lesionada y fue canalizada para recibir atención médica.