Una ambulancia que realizaba el traslado de un paciente chocó con una grúa de plataforma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), ello en la llamada zona de hospitales.

El hecho ocurrió antes del amanecer de este martes 14 de abril en Calzada de Tlalpan y San Fernando, en el sur de la CDMX.

La ambulancia de color rojo, cuyo cofre y parabrisas quedaron dañados, tiene el logo de Mega Salud, que sería a la empresa a la que pertenece.

Cambian de ambulancia a paciente tras choque en tlalpan

El paciente que era trasladado fue pasado a otra ambulancia debido a los daños en el vehículo.

Como consecuencia del choque, se derribó una luminaria y señalética de la zona.

Las afectaciones al tránsito en Calzada de Tlalpan siguen presentes en la zona debido al derrame de gasolina sobre el asfalto que tuvo que ser limpiado.

Otro choque de patrulla de la SSC CDMX

Un hecho similar ocurrió el 15 de septiembre de 2025 en el que una patrulla de la SSC CDMX chocó con la parte trasera de un camión de mantenimiento.

Ello ocurrió en la zona de San Fernando y calle San Fernando en Tlalpan.