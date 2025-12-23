La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 con un megaconcierto de música electrónica que promete convertirse en uno de los eventos más grandes a nivel mundial.

Clara Brugada jefa de Gobierno de CDMX, dio a conocer el cartel completo a través de un video difundido en sus redes sociales, donde aseguró que se tratará de “la fiesta más grande del mundo”.

Lista de artistas que animarán la fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX

El emblemático Ángel de la Independencia será el epicentro de esta celebración masiva que reunirá a miles de personas para despedir 2025 y dar la bienvenida al nuevo año al ritmo del beat electrónico.

Clara Brugada destacó que el evento busca promover la convivencia, el disfrute del espacio público y una celebración incluyente para todas y todos. “Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos”, publicó.

El cartel estará encabezado por reconocidos artistas internacionales como:

MGMT DJ Set, desde Estados Unidos

Arca DJ Set, de Venezuela

Kavinsky en formato live, desde Francia

Jehnny Beth, Francia

VEL, con influencias de Francia y Marruecos

Ramiro Puente, de México

3BALLMTY, México

Mariana BO, México

El escenario se instalará a los pies del Ángel de la Independencia, mientras que la pista de baile se extenderá a lo largo de Paseo de la Reforma.

La producción incluirá luces, lásers, grupos de bailarines y uno de los sistemas de sonido más potentes del país.

La fiesta se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 18:00 horas, y se prolongará hasta la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Con este evento, el gobierno capitalino busca superar la asistencia de más de 200 mil personas registrada el año pasado.