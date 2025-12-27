La Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México (Sedema) informó que la venta de nochebuenas dejó una derrama económica de casi 100 millones de pesos en esta Navidad.

Y es que las fiestas decembrinas tienen como símbolo la flor de nochebuena, nativa de México, principalmente en Guerrero; sin embargo, también se puede encontrar y comprar en distintas zonas de CDMX.

CDMX registra derrama económica millonaria tras la venta de 1.7 millones de flores

Mediante comunicado, la Sedema compartió que la venta de nochebuenas alcanzó la cifra de un millón 711 mil flores, por lo que la derrama económica en CDMX fue de 98 millones 201 mil 910 pesos.

La Sedema explicó que dicha venta corresponde al suelo de conservación de CDMX, de 216 productores de nochebuenas que cosecharon un total de 1.8 millones; es decir, se logró la venta de un 91.3% del total.

Venta de nochebuenas dejaron derrama millonaria en CDMX (Sedema)

Resaltó a su vez que fue gracias al Programa Altépetl que da apoyos económicos directos y capacitación, por lo que la producción de nochebuenas este 2025 fue la más alta en cinco años, en:

San Luis Tlaxialtemalco

Barrios de Xochimilco

San Gregorio Atlapulco

Santiago Tepalcatlalpan

San Juan Ixtayopan

Santiago Tulyehualco

Asimismo, Sedema explicó que se habilitaron caminos rurales para visitar los espacios en donde se siembra la nochebuena y comprar de manera directa, además de instalar puntos de venta directa.

¿Cómo se cuidan las nochebuenas? Sedema compartió tips para que duren más

Con motivo de la temporada, Sedema también compartió tips para mantener durante mucho tiempo las nochebuenas, como no ponerla directamente al sol sino buscar un lugar con luz, de preferencia en interiores.

Al regar tu nochebuena, debes sólo mojar su tierra y su sustrato, aunque en este caso sólo debe estar húmedo, pero se deben mantener secas las hojas o su follaje.