La Ciudad de México (CDMX) mantiene activa la contingencia ambiental para este sábado 14 de febrero de 2026, lo que significa que seguirán las restricciones del Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas CAMe

CDMX mantiene Contingencia Ambiental y Hoy No Circula este sábado 14 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su boletín de las 15:00 horas que, debido a la presencia de altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana, se mantendrá la contingencia ambiental en CDMX.

Hoy No Circula 14 de febrero (CAMe)

Por este motivo, se recuerda que hoy sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación hasta las 22:00 horas:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8 y 0 Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0 Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanque estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa Autorregulación de la CDMX o del Estado de México Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Tampoco circularán las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Calidad de aire será mala a muy mala sábado 14 de febrero 2026

Las autoridades también advirtieron que este 14 de febrero el sistema de alta presión mantendrá todavía una influencia en CDMX, así como cielo despejado y temperaturas de hasta 28 grados Celsius.

La combinación de estos factores meteorológicos, junto con la escasa ventilación atmosférica, favorecerá la formación y acumulación de ozono; por ello, se prevé que este día la calidad del aire oscile entre Mala y Muy Mala.

Ante ese panorama, se pide a la ciudadanía:

Informarse sobre la calidad del aire y evitar exponerse de 13:00 a 19:00 horas, especialmente población vulnerable No realizar actividades ni ejercicio al aire libre en ese horario Suspender y posponer eventos al aire libre de 13:00 a 19:00 horas No fumar, sobre todo en espacios cerrados