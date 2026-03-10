La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este martes 10 de marzo de 2026 la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se activó el programa Hoy No Circula.

Según informó la CAMe, a las 16:00 horas de hoy se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC).

Se activa el Hoy No Circula para el miércoles 11 de marzo

Con motivo de la Contingencia Ambiental, para el miércoles 11 de marzo deberán suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los siguientes:

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 Los vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 Los vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 Las unidades que no porten holograma de verificación; como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Las autoridades ambientales justificaron que la aplicación del Hoy No Circula para el miércoles 11 de marzo busca reducir la generación de contaminantes.

Se activa el Hoy No Circula para el miércoles 11 de marzo (CAMe)

¿Por qué se activó la Fase 1 de contingencia ambiental?

En su comunicado, la CAMe explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX reportó que el sistema anticiclónico -que desde hace varios días ha estado afectando al centro del país- se intensificó en el transcurso del martes.

“Resultado de esto, se registró una estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil, además de que provocó tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono” CAMe

Además, se reportaron temperaturas máximas de 28 Celsius, condiciones que, sumadas a las ya enunciadas, favorecieron concentraciones de ozono en el rango de Muy Mala calidad del aire.