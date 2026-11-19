La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la investigación en el caso de Joselyn Rocha, además de que ya mantuvo contacto con su hermana, quien exige justicia.

Dayani Rocha denunció mediante un video la muerte de su hermana embarazada, Joselyn Rocha, quien fue atropellada la tarde del 13 de noviembre cerca de la Torre Huawei en Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX.

Tanto su hermana como el resto de su familia exigen justicia por Joselyn Rocha y su bebé con la detención del conductor, para lo cual solicitan el apoyo de quienes presenciaron el accidente.

Caso Joselyn Rocha: Fiscalía de CDMX confirma seguimiento a la investigación

Mediante una publicación, la Fiscalía de CDMX informó que desde el pasado 13 de noviembre se inició una investigación por homicidio culposo tras la muerte de una mujer en avenida Santa Fe, Joselyn Rocha.

La Fiscalía de CDMX señaló que buscan esclarecer los hechos e identificar al responsable para garantizar el acceso a la justicia por la muerte de Joselyn Rocha, así como para su familia.

Al respecto, la Fiscalía de CDMX señaló que se mantiene contacto con su hermana, quien denunció el asesinato de Joselyn Rocha para que se de con el responsable.

Por ello, la Policía de Investigación trabaja en conjunto con los servicios periciales para determinar las circunstancias del atropellamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también señaló que se tomaron las acciones correspondientes, como analizar los videos de las cámaras de vigilancia para identificar al conductor.

Caso Joselyn Rocha: Fiscalía CDMX confirma contacto con su hermana y seguimiento a la investigación (Captura de pantalla)

Joselyn Rocha fue atropellada en Santa Fe; estaba embarazada de seis meses

El 13 de noviembre, Joselyn Rocha habría sido embestida por un conductor de momento desconocido, a la altura de la Torre Huawei en Santa Fe, para después huir del lugar y sin detenerse a auxiliarla.

Su hermana compartió un video en redes sociales en el que pidió a los testigos en el lugar a comunicarse al 5528426411, así como para pedir apoyo del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos.