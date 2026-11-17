Al menos 40 parcelas que forman parte del área protegida del Lago de Texcoco han sido ofrecidas a la venta ilegal por grupos que se dedican a cometer estafas.

Así lo han dado a conocer autoridades del mismo Lago de Texcoco y del municipio de Atenco, las cuales alertaron a la ciudadanía para que eviten caer en los fraudes.

De la misma forma revelaron que en el esquema de venta ilegal de terrenos se ha detectado que están involucradas autoridades y dependencias.

Denuncian venta ilegal de terrenos en el área natural protegida del Lago de Texcoco

Autoridades a cargo del Lago Texcoco y del municipio de San Salvador Atenco alertaron por la venta ilegal de terrenos dentro del área natural protegida del mismo lago.

Sobre los hechos, acusaron que grupos de defraudadores ofrecen lotes de bajo costo y de supuesta entrega inmediata al asegurar que los terrenos no están en el área natural protegida.

Sin embargo, advirtieron que las zonas que se ofrecen a las víctimas no cuentan con permisos y menos están conectados a los servicios de luz, agua y drenaje.

Lo anterior debido a que los predios son federales tras ser decretados el 22 de marzo de 2022, por lo que se prohíben nuevos asentamientos y fraccionamientos agrícolas para vivienda o industria.

Zona del Lago de Texcoco (Isaac Esquivel / Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Pese a ello, los defraudadores ofrecen terrenos en Teotihuacán, Acolman, Atenco y Ecatepec que se ubican en los ejidos Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac y Acuexcomac.

Asimismo, señalaron que los defraudadores ofrecen recorridos y módulos en las áreas naturales protegidas, a pesar de que ya se han presentado denuncias ante las autoridades.

Denuncian colusión de autoridades en venta ilegal de terrenos en Lago de Texcoco

Al alertar sobre la venta ilegal de terrenos en el área natural protegida de Lago de Texcoco, el ayuntamiento de Atenco acusó que autoridades de otros niveles están coludidas.

En torno al punto señaló que que servidores públicos de la FGJEM y de la CFE habrían participado en los actos ilegales relacionados con al venta ilegal de lotes.

Ante los hechos, colectivos de Atenco alertan que la colusión con la FGJEM y la CFE facilitaría la venta ilegal de terrenos y los recorridos en el área natural protegida del Lago de Texcoco.

Asimismo, adviene que la FGJEM no ha resuelto las denuncias y la CFE guarda silencio, mientras la se siguen ofreciendo los terrenos pese a que se ha alertado por lo que ocurre.