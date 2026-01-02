Miguel Ángel Rojas, fotógrafo que murió durante el festival ACE Ceremonia 2025, dejó una huella en su familia y en la forma en la que terminaron su año.

A través de su cuenta de TikTok, su hermana despidió al joven fotógrafo, quien murió luego de que una grúa metálica cayera sobre él y su compañera, Berenice Giles Rivera.

Al finalizar el 2025, su familia despidió a Miguel Ángel Rojas con una fotografía y un mensaje donde recuerdan su “forma de vivir y de amar”.

"Y mientras la cuenta regresiva termina, las copas chocan y las uvas se vuelven deseos, te pienso y te extraño. Tu risa y tus chistes. Tu forma de vivir y de amar. De crear y de ser" hermana de Miguel Ángel Rojas

Homicidio de Miguel Ángel Rojas en AXE Ceremonia dejó en su familia “el sentimiento desesperado de frenar el tiempo”

El homicidio de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles en el AXE Ceremonia 2025, marcó la manera en la que sus familias cerraron el año.

Para la hermana de Miguel Ángel Rojas, los últimos día de 2025 significaron lidiar “con el sentimiento desesperado de frenar el tiempo” para que el año no termine.

Y es que, según su hermana, quien conmemoró su vida con un video de su última reunión de Año Nuevo y un altar para conmemorarlo, no quería que el año terminara.

Esto ya que su mente no puede dejar de pensar que en el 2025 se quedará su hermano, “junto con el final de Stranger Things”, el mes en el que debía graduarse y el día que murió.

“La mente sintetiza pensamientos profundos en ideas erróneas como que te quedarás en este año junto con el final de stranger things, junto con el mes en que te graduarías. Que te quedarás en el día que partiste” hermana de Miguel Ángel Rojas

Cabe recordar que por la muerte de Miguel Ángel Rojas se imputa homicidio doloso a 3 empresas responsables por la seguridad y planeación del festival AXE Ceremonia 2025.