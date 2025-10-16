Al concluir la audiencia que se celebró el jueves 16 de octubre por el caso Axe Ceremonia, 3 empresas fueron imputadas por el delito de homicidio de Miguel Ángel Rojas.

Sobre lo ocurrido en la que se trató de la audiencia inicial, el abogado de la familia del periodista señaló que 3 empresas fueron imputadas por el homicidio de Miguel Ángel Rojas.

Al respecto, destacó que son las empresas que han sido señaladas por estar involucradas en la instalación y caída de la grúa que provocó la muerte durante el evento.

Miguel Ángel Rojas Hernández (Especial)

Caso Axe Ceremonia: juez imputó homicidio doloso a 3 empresas por muerte de Miguel Ángel Rojas

Por estar implicadas en la muerte del periodista Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia del pasado 5 de abril, 3 empresas fueron imputadas por el delito de homicidio doloso.

Así lo dio a conocer el abogado, Edwin Piñón González, quien asesora a la familia del periodista que murió durante el festival que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario de la CDMX.

Ante medios de comunicación, el asesor jurídico de la familia de Miguel Ángel Rojas, resaltó que por el Caso Axe Ceremonia, 3 empresas fueron imputadas por homicidio doloso.

Pese a no poder revelar qué empresas son resaltó que son las compañías que tuvieron que ver con la contratación, instalación y caída de la grúa por la que el periodista murió.

“Son las empresas que estuvieron involucradas en el accidente (...) aquellas empresas que tuvieron que ver con la contratación, con la organización y principalmente con la caída de la estructura metálica” Edwin Piñón González. Asesor jurídico de la familia de Miguel Ángel Rojas

Caída de grúa en Axe Ceremonia 2025 (cuartoscuro / Cuartoscuro)

Caso Axe Ceremonia: ni Ocesa ni Grupo Lobo fueron imputadas por homicidio de Miguel Ángel Rojas

Al revelar que son 3 empresas las imputadas por el homicidio de Miguel Ángel Rojas com parte del caso Axe Ceremonia, el abogado detalló que entre las compañías no figuran Ocesa y Grupo Lobo.

Con respecto a ello, Edwin Piñón González, asesor jurídico de la familia de Miguel Ángel Rojas explicó que en las investigaciones no se ha acreditado responsabilidad directa de OCESA ni Grupo Lobo.

Lo anterior debido a que en las investigaciones se han centrado en el tema de la grúa que se cayó y acabó con la vida tanto de Miguel Ángel Rojas como de Berenice Giles Rivera.

En ese sentido, el abogado recordó que ni Ocesa ni Grupo Lobo, participaron en la contratación, organización e instalación de la estructura metálica que se desplomó en el Axe Ceremonia.

Por otro lado, resaltó que la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias mientras familiares de las víctimas insisten en que hubo omisiones graves en el reporte de estructuras por parte de las empresas.

Cabe resaltar que la audiencia fue diferida para el 28 de octubre a solicitud de las defensas de las empresas, pues alegaron poco tiempo para revisar los 17 tomos del expediente del caso Axe Ceremonia.