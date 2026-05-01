Derivado de un operativo que se desplegó en la CDMX, autoridades lograron la detención de Guillermo Soto, quien es señalado por ser el presunto líder del grupo criminal de Los Soto Jiménez.

“(Se) cumplimentó una orden de aprehensión por asociación delictuosa contra Guillermo “N”, señalado como uno de los líderes de “Los Soto Jiménez” Gabinete de Seguridad de México

Así lo informó el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, en un mensaje que compartió en redes, en el que refirió que la captura fue ejecutada durante una acción conjunta.

De la misma forma, el gabinete refirió que el sujeto es acusado por liderar actividades delictivas consistentes en fraudes en operaciones compra y venta de automóviles de lujo.

Detienen a Guillermo Soto, presunto líder de Los Soto Jiménez

El Gabinete de Seguridad de México informó que un operativo conjunto ejecutado en la Ciudad de México (CDMX), permitió la detención de Guillermo Soto, presunto líder de Los Soto Jiménez.

En su publicación, el organismo resaltó que en las acciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes contaron con el apoyo de otras dependencias:

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Fiscalía General de Justicia de la CDMX

El personal de dichas dependencias, refirió, logró detener al sujeto que es acusado de ser uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo delictivo que es identificado por acciones de fraude.

De la misma forma, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal refirió que la detención se concretó tras el despliegue de labores de inteligencia, investigación y coordinación con autoridades locales.

Guillermo Soto detenido (@GabSeguridadMX/X)

Gabinete de Seguridad señala a Los Soto Jiménez por actividades fraudulentas

Al dar a conocer la detención en la CDMX de Guillermo Soto, el Gabinete de Seguridad de México resaltó que el sujetos es señalado como uno de los presuntos líderes de la célula criminal de Los Soto Jiménez.

Sobre dicha organización delictiva, la dependencia resaltó que es identificada como un grupo que lleva a cabo fraudes en “operaciones de compra-venta de vehículos de lujo“.

En específico, refirió que Los Soto Jiménez operan a través de la simulación de transacciones financieras por medio de documentación bancaria apócrifa o sin fondos.

Bajo dicho modus operandi, se han detectado diversas operaciones fraudulentas en diversos estados como los siguientes: