Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno de la CDMX y fundador del PRD, murió el 28 de octubre de 2026 a los 92 años de edad.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es reconocido por su extensa trayectoria en la política mexicana, siendo candidato en tres ocasiones a la presidencia de México y exgobernador de Michoacán.

La familia de Cuauhtémoc Cárdenas no ha confirmado la causa de la muerte del político.

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas? El primer jefe de gobierno de la CDMX

Fuentes cercanas a la familia de Cuauhtémoc Cárdenas confirmaron su muerte durante la noche del 28 de octubre.

Hasta el momento, se desconocen las causas, pues la familia del reconocido político no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallecimiento.

Cuauhtémoc Cárdenas (Cortesía)

Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno electo por los ciudadanos del entonces Distrito Federal, ahora conocida como CDMX.

La carrera política de Cuauhtémoc Cárdenas se destacó por sus ideales de izquierda y por fundar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual perdió su registro en 2024.

El liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas lo llevó a ser candidato a la presidencias en tres ocasiones: 1988, 1994 y en el 2000.

Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Claudia Sheinbaum compartió sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien describió como un hombre de principios y quien transformó la vida política en México.

Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria recordó que las elecciones de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas contendió por la presidencia de México y la cual ganó Carlos Salinas de Gortari en medio de señalamientos de un fraude electoral.

Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas siempre luchó por la soberanía nacional y se manejó con dignidad, por lo que es un referente de la política en México.

Por último, envió sus condolencias a los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”.