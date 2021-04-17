Braulio Bacilio Caballero cumplió 16 años de edad el 5 de abril de 2019, y cumplió más de 2 años y medio sin ver a sus papás y a sus hermanos.

Fue la tarde del 28 de septiembre de 2016 cuando Braulio Bacilio Caballero desapareció; caminaba por las inmediaciones del Metro Pantitlán, en la Ciudad de México; su mamá se distrajo por un momento y ya no supo más de él.

Al día siguiente, sus padres, Fernanda Mercedes y Miguel Bacilio, fueron a denunciar su desaparición y narran que “ahí comenzó el calvario”.

Braulio Bacilio Caballero: Sus padres sólo recibieron indolencia y desinterés tras la desaparición

A más de 2 años y 7 meses, lo único que han recibido es indolencia y desinterés de las autoridades; la prueba es que la Alerta Amber de Braulio Bacilio Caballero se activó hasta el 16 de abril del presente año.

En entrevista con SDPnoticias, el papá de Braulio Bacilio Caballero denunció que las autoridades minimizaron el caso y dejaron pasar las primeras horas de búsqueda.

Al día siguiente de la desaparición de Braulio Bacilio Caballero, el 29 de septiembre, solicitaron la activación de la Alerta Amber pero les fue negada con el argumento que tenían que “esperar 72 horas”.

“Marcamos luego de los tres días, y respondieron que ya era muy tarde”. Miguel, papá de Braulio Bacilio Caballero

El caso Braulio Bacilio Caballero está en la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede -antes Capea-), sin embargo continúa estancado, tanto tiempo después y sin avances o alguna línea de investigación.

La último día que lo vieron, Braulio Bacilio Caballero “estaba feliz”

Braulio Bacilio Caballero tenía 13 años de edad al momento de su desaparición. Cursaba segundo año de secundaria y por las tardes acompañaba a su madre en el negocio que tienen dentro del paradero del Metro Pantitlán.

Su papá cuenta que el 28 de septiembre, como de costumbre, en el trayecto de la casa al puesto de comida, Braulio Bacilio Caballero pasaba a su trabajo a dejarle comida porque “le quedaba de paso, me dejó mis alimentos y de ahí se fue al puesto de su mamá”.

Sin embargo, ese día el adolescente regresó al puesto de su mamá en compañía de su hermano mayor, quien estaba un poco distanciado de la familia, “vio que ellos se estaban despidiendo y que mi niño Braulio caminó hacía ella”, luego la mamá le pidió que fuera a preguntarle algo a su hermano.

Eran alrededor de las 6 de la tarde, clientes llegaron al puesto, Fernanda lo perdió de vista y esa fue la última vez que vieron a Braulio Bacilio Caballero.

Padres de Braulio Bacilio Caballero pidieron acabar con la incertidumbre

Braulio Bacilio Caballero vestía un pantalón de mezclilla azul marino, una playera blanca, una sudadera azul cielo con rayas en medio horizontales en color negro y unos zapatos negros. No portaba teléfono.

La familia de Braulio lo ha buscado por las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza y por los municipios de Nezahualcóyotl, donde residen, y Chalco.

También levantaron la denuncia por desaparición en el Estado de México pero “no hay seguimiento, en una ocasión le hablaron a mi esposa para preguntarle cómo iba la investigación”.

Miguel Caballero explicó que la activación de la Alerta Amber para Braulio Bacilio Caballero era una “deuda histórica” con la familia pero “no basta, tenemos que continuar con presión en la búsqueda. La exigencia sigue siendo la misma de verdad y de justicia para la familia”.

El peligro de ser menor de edad en México

En México cada día desaparecen 4 niños, niñas o adolescentes y asesinan a 3.6 diarios en promedio, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Juan Martín Pérez, director de la Red, ha señalado previamente que ser niño en México es sinónimo de tener un 30% más de posibilidades de ser víctima de desaparición u homicidio y esto es fruto de la “debilidad del Estado de Derecho” y de la “fragilidad de normativas e instituciones” que generan a su vez impunidad para los funcionarios.