Braulio Bacilio Caballero, de 13 años de edad, fue encontrado sin vida a más de 5 años de su desaparición, cerca del metro Pantitlán en la CDMX; el cuerpo del niño estuvo todo este tiempo en una fosa común en calidad de desconocido.

Este lunes 29 de agosto de 2022, el cuerpo de Braulio Bacilio Caballero fue entregado a sus papás en las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO), dependencia a la que señalan como una de las responsables de su desaparición institucional.

El menor murió hace 6 años, víctima de un atropellamiento pero desde entonces, su cuerpo no fue reconocido como debía por las autoridades de la capital pues calcularon mal su edad y lo enviaron a una fosa común de adultos, imposibilitando dar con el paradero.

Papás de Braulio Bacilio Caballero acusan desaparición institucional

Los papás de Braulio, Fernanda Mercedes y Miguel Bacilio, aseguraron que tras despedir a su hijo, seguirán con el proceso legal contra las autoridades responsables de la desaparición institucional de su hijo.

Entre las dependencias que serían responsables de la desaparición de Braulio está el mismo INCIFO , donde el niño permaneció un mes tras ser víctima del atropellamiento en 2016, y el Hospital Balbuena , a donde fue trasladado tras el accidente.

Luego de que el cuerpo de Braulio Bacilio Caballero permaneció un mes en el INCIFO sin ser reconocido, pues calcularon mal su edad, sus restos fueron enviados a una fosa común en el Panteón Dolores, donde estuvo por más de 5 años, mientras sus padres lo buscaban.

Papás de Braulio en el INCIFO (Facebook Grupo de Acción)

“Desde entonces, su cuerpo fue desaparecido por la negligencia de diversas instituciones capitalinas, como el Hospital General Balbuena y el INCIFO, mismas que al calcular erróneamente su edad, lo enviaron a una fosa común de adultos, imposibilitando a su familia dar con el paradero durante seis años”. Abogados de los padres de Braulio Bacilio

Las denuncias que presentarán serán contra paramédicos, médicos, policías de investigación y peritos que fueron negligentes al momento de la identificación de la víctima, que pueden llevar a inhabilitaciones o sanciones administrativas y penales.

“Vamos a pelear por la responsabilidad de todas las autoridades de la Secretaría de Salud, de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México”, señalaron.

Además, los representantes legales de la familia de Braulio Bacilio Caballero presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para exigir la reparación integral del daño.

La familia de Brauilio realizará un velorio y una misa de cuerpo presente este mismo día en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Despedida de Braulio

¿Cómo fue la identificación de Braulio Bacilio Caballero?

El 11 de abril de 2022, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la CDMX notificó a la familia de Braulio Bacilio Caballero que el menor había sido identificado en un expediente del Instituto de Ciencias Forenses de la capital.

En dicho expediente se notificaba que su muerte sucedió el mismo día que desapareció porque fue víctima de atropellamiento, pero por un mal registro del INCIFO y la negativa por parte de las autoridades para emitir la ficha de búsqueda, impidieron su identificación.

Tuvieron que pasar 5 años y medio para que la familia del menor tuviera indicios de su paradero; y tras la localización del expediente, la Fiscalía de CDMX dijo que comenzaría el proceso de identificación, solo con un peritaje de ADN.

Sin embargo, la familia exigió que el proceso de identificación se realizara con el acompañamiento de una experta independiente en antropología forense, Albertina Ortega.

De este proceso obtuvieron datos como el sexo, la edad, talla y ascendencia, así como información de sus lesiones, fracturas y características específicas de Braulio Bacilio Caballero.

Esto permitió dar certeza a los resultados e identificar al menor.

Mural Braulio Bacilio. (Colectivo Hasta Encontrarlxs CDMX)

Familia de Braulio Bacilio exige justicia y que servidores sean sancionados

Aunque Braulio Bacilio Caballero fue localizado por su familia, la exigencia de justicia se mantiene pues acusan que ningún servidor público que obstaculizó este caso ha sido castigado.

“No se han fincado responsabilidades a ningún servidor público de ningún nivel y de ninguna instancia, por las aberrantes e indolentes negligencias cometidas”. Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

La familia del menor y el colectivo Hasta Encontrarles lamentaron que el acompañamiento que tuvieron para identificar a Braulio lo tuvieron que exigir y no está presente en la mayoría de los casos de desaparecidos.

Por lo que esto es una forma de vulneración y revictimización contra las familias por parte de las dependencias encargadas de buscar y localizar a las personas desaparecidas.

Vale la pena mencionar que por casi 6 años, los papás de Braulio buscaron al joven y se unieron al colectivo Hasta Encontrarles CDMX, debido a la negligencia de las autoridades para encontrar a su hijo.