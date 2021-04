Mariela Vanessa Díaz Valverde: 3 años desaparecida en CDMX

Mariela Vanessa Díaz Valverde fue desaparecida el 27 de abril de 2018 en Iztapalapa; su familia denuncia cero avances en la búsqueda



México.- Mariela Vanessa Díaz Valverde fue desaparecida el 27 de abril de 2018 ; salió de su casa en Iztapalapa pero ya no volvió y su familia denuncia que no hay avances sustanciales.

Este 27 de abril se cumplieron tres años de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde; su madre y hermana realizaron una jornada de lucha para recordarla y seguir exigiendo su búsqueda con vida .

“Han sido tres años de búsqueda incansable, de tocar puertas que nos han sido cerradas y conocer a más familias solidarias con este dolor. También de aprendizaje para exigir nuestros derechos”. Gabriela Díaz Valverde

Gabriela Díaz Valverde, hermana de Mariela, pidió empatia porque nunca se sabe quién deberá comenzar a buscar a un ser querido y pasar por lo mismo que han atravesado ellas.

Además, el proceso ha sido complicado porque no hay avances sustanciales y las diligencias para buscar a Mariela se hicieron a destiempo.

Mariela Vanessa. Especial

A 3 años, sigue revictimización y falta de resultados en desapariciones

En la conferencia de prensa que ofrecieron Gabriela y Herminia, madre de Mariela, ambas expresaron su preocupación porque los procesos de búsqueda siguen igual que hace tres años.

“Hemos pasado por muchos obstáculos y omisiones, en el caso de Mariela, perdieron evidencia desde el principio y en los casos nuevos, siguen las mismas omisiones”. Gabriela Díaz Valverde

Mariela Vanessa despareció el pasado 27 de abril. Flor de León / SDPnoticias.com

Entre las omisiones que continúan, Gabriela explicó que no hay seguimiento de las cámaras de seguridad para buscar a sus desaparecidos con vida, sigue la revictimización y la falta de resultados.

Además de buscar a Mariela, su familia continúa en el colectivo Hasta Encontrarles CDMX para exigir un cambio real en las instituciones encargadas de buscar a personas.

Lo anterior porque a pesar de creaciones como la Comisión local de Búsqueda, aún falta personal, hay negligencia, no tienen empatía y no conocen los protocolos a seguir.

Pausa en búsqueda de personas por Covid-19

Otro factor que ha afectado la búsqueda de Mariela Vanessa es la pandemia de coronavirus Covid-19 porque las diligencias están en pausa , a pesar de las exigencias de las familias.

Según la hermana de Mariela, la pandemia no permite realizar una investigación óptima por el poco personal que hay en la Fiscalía y las limitaciones para salir.

“No ha habido cambios con la Fiscalía de Desaparecidos ni con la Comisión local porque falta personal y los casos los sobrepasa, tampoco hay prevención de la violencia y las cámaras siguen sin funcionar”. Gabriela Díaz Valverde

Mariela Vanessa Díaz Valverde. Movilización. Especial

Gabriela lamentó que pese al dolor, las familias deben lidiar con policías de investigación y ministerios públicos para que realicen su trabajo y aguantar que minimicen su dolor.

“Duele demasiado no saber dónde está alguien que amas y eso la fiscalía aún no comprende porque si hiciera bien su trabajo, no estuviéramos aquí y Mariela, Pamela, Jesús, todes estuvieran con nosotros”. Gabriela Díaz Valverde

El sistema le ha fallado a las familias de desaparecidos

En el evento a tres años de la desaparición de Mariela Vanessa, también estuvo presente María Volante, mamá de Pamela Gallardo Volante , desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en CDMX.

María recordó que como su hija, Mariela no desapareció, fue desaparecida y lamentó que el sistema le siga fallando a los desaparecidos y sus familias que siguen exigiendo justicia.

“Las autoridades nos han fallado porque no sabemos nada de ellas pero queremos que sepan que seguimos buscándolas, sus familias no pararemos hasta encontrarles”. María Volante

Al igual que autoridades, la escuela de Mariela, la UNAM ha quedado atrás en su búsqueda limitada a emitir comunicados para exigir agilizar las investigaciones y dar con el paradero de su alumna.

Además, aún tienen pendiente una disculpa pública a la familia por las omisiones que perjudicaron la investigación y que debido a la pandemia ha sido pospuesta.

Mariela Vanessa Díaz SDPNoticias

La desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde

El 27 de abril de 2018, Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, salió de casa en Iztapalapa y avisó que iba a la Biblioteca Central pero no regresó.

Mariela tenía 21 años al momento de su desaparición y cursaba segundo semestre de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas. Por la noche, al ver que no regresaba, su familia comenzó a buscarla.

Ciudad Universitaria ya estaba vacía, por lo que acudieron al Ministerio Público de Coyoacán para realizar la denuncia pero no fueron atendidos y les dijeron que la reportaran a Locatel.

No se siguió de inmediato la geolocalización de su celular y la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, comenzó a buscarla tres semanas después.

Tampoco proporcionaron vídeos de las cámaras del C5 y en la carpeta de investigación fue nombrada como persona ausente y no desaparecida; no hubo perspectiva de género ni un análisis de contexto.

Actualmente, su familia sigue buscándola junto al colectivo Hasta Encontrarles CDMX que lo integran al menos, 16 familias de personas desaparecidas en la capital.