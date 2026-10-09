Un automóvil particular cayó en un enorme socavón frente al Hospital General de Zona No. 27 del IMSS, en Tlatelolco, Ciudad de México (CDMX), la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026.

Tras el accidente, servicios de emergencia acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las maniobras necesarias para retirar el vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el cruce de las calles Manuel González y Lerdo, en la colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. El automóvil involucrado es de color blanco.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México participaron en las labores para sacar la unidad del socavón, mientras los servicios de emergencia implementaron medidas de seguridad en el área.

Auto cae en enorme socavón frente a hospital del IMSS en Tlatelolco (Jefe Vulcano en X)

¿Hubo heridos tras la caída del auto en el socavón de Tlatelolco?

Los primeros reportes sobre el accidente indican que no hubo personas lesionadas.

Sin embargo, no se cuenta con información confirmada sobre el estado de salud del conductor, aunque las versiones preliminares señalan que habría resultado ileso.

Según los primeros testimonios, el conductor no habría advertido la presencia del socavón debido a la presunta falta de señalización en el lugar.

En un inicio, también trascendió que el hundimiento podría estar relacionado con obras de drenaje en la zona. No obstante, esta versión fue posteriormente desmentida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México.

SEGIAGUA niega que el socavón frente al IMSS Tlatelolco sea por obras de drenaje

Después de que los bomberos lograron retirar el automóvil del socavón, la Secretaría de Gestión Integral del Agua emitió una aclaración sobre los trabajos que se realizan frente al Hospital General de Zona No. 27 del IMSS.

La dependencia señaló que las obras en esa zona no forman parte de los trabajos que tiene a su cargo, por lo que se deslindó de su ejecución y de su posible relación con el hundimiento.

SEGIAGUA niega que el socavón frente al IMSS Tlatelolco sea por obras de drenaje (SEGIAGUA )

Hasta el momento, se desconoce qué provocó el socavón frente al hospital del IMSS en Tlatelolco. También está pendiente esclarecer si la falta de señalización contribuyó al accidente.

Las autoridades deberán determinar el origen del hundimiento y las condiciones en las que se encontraba la vialidad antes de la caída del vehículo.