En la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, un socavón atendido este miércoles 18 de noviembre reveló una toma clandestina de hidrocarburo.

Según los primeros reportes, el hallazgo se produjo en la calle Aluminio, donde se descubrieron túneles subterráneos que conectaban la toma con un predio donde presuntamente se almacenaba diésel.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas ni han proporcionado más detalles sobre los hechos.

Socavón revela toma clandestina de hidrocarburo en Venustiano Carranza (Protección Civil)

No se reportan detenidos por toma clandestina de hidrocarburo en Venustiano Carranza

Según los testimonios de vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza, el socavón se formó desde el jueves y las autoridades no acudieron a atender el reporte hasta casi una semana después.

En el lugar, se descubrieron una serie de túneles subterráneos que, se sospecha, fueron usados para poder transportar combustible robado desde una toma clandestina hasta un predio.

Luego de que autoridades tomaran conocimiento del hecho, se solicitó la intervención del área de Seguridad Física de Pemex y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El inmueble se mantiene bajo resguardo para la realización de los trabajos de cancelación de la toma. Protección Civil

Tras esto, el inmueble, usado como complejo de departamentos, fue resguardado para la realización de los trabajos de cancelación de la toma. No se reportaron personas detenidas.

(Protección Civil)

Protección Civil descarta riesgos por toma clandestina de hidrocarburo en Venustiano Carranza

Por su parte, Pedro Martínez, director general táctico operativo de la Secretaría de Protección Civil de CDMX, señaló que no hay riesgos por la toma clandestina de hidrocarburo en Venustiano Carranza.

Enfatizó que no se han identificado peligros para los vecinos a raíz de este hallazgo, por lo que no fueron evacuados de sus hogares ni se emitieron alertas adicionales.