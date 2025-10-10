Ante el riesgo de perder su patrimonio, una familia denunció públicamente a una constructora por causar un socavón debajo de su casa “para enmascarar el daño” de su obra.

De acuerdo con la denuncia, su casa, ubicada en la alcaldía Tlalpan, CDMX, una constructora que erige un desarrollo habitacional en el predio vecino; sin embargo, sin ningún permiso retiraron roca volcánica sobre la que se cimentó su hogar.

Ahora, un dictamen de Protección Civil de la Ciudad de México señala que el daño estructural provocado por la constructora es de “riesgo inminente”.

“Hoy 8 de octubre están tirando la casa de mi mamá…Mi mamá de 64 años de edad está por perder su patrimonio, su vida está en riesgo, su salud está en riesgo” Eric Guerrero

Denuncian a constructora por provocar socavón bajo una casa en Tlalpan; podrían perder su patrimonio

Eric Guerrero y su mamá, Lucía Guerrero, denunciaron en redes sociales que su casa está por caerse debido al daño estructural provocado por un a construcción ilegal del desarrollo Cedro Hábitat en la alcaldía Tlalpan.

Se trata del desarrollo de departamentos de IC Desarrollo SA de CV, cuyo responsable fue identificado por la familia víctima como Adrián Iturriaga Medellín.

Según Lucía, de 64 años, buscaron a los responsables de la obra para solucionar el problema antes de que creciera de manera personal pero al no tener respuesta, denunciaron formalmente.

“Ellos nunca se acercaron a nosotros…Acudimos a las autoridades competentes. Hicimos nuestra parte que es denunciar” Lucía Guerrero

Lucía relató que la constructora extrajo piedra volcánica hasta generar un socavón de un “tamaño bastante importante” que provocó grietas en su casa y señaló que parte de la construcción está vencida.

“Fueron vueltas y vueltas y acciones dilatorias y y tramposas porque lo que hicieron fue enmascarar el daño por el lado visible de la obra. Pero el daño grave estaba de este lado, estructural” Lucía Guerrero

“Están tirando la casa de mi mamá”: Denuncian inacción de alcaldía Tlalpan ante riesgo inminente de perder su patrimonio

La lucha por detener la construcción de Cedro Hábitat, desarrollo que provocó daño estructural en la casa de Lucía Guerrero, quien está por perder su casa inició en julio, cuando un primer dictamen de Protección Civil señalaba como alto riesgo de derrumbe en su hogar.

Denuncian a constructora por causar socavón bajo una casa (Eric Guerrero/X)

Sin embargo, para el 8 de octubre, tras una audiencia con la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, Eric Guerrero señaló que “están tirando la casa” de su mamá con inacción en contra de la constructora que provocó los daños.

“Las respuestas son denos más tiempo, ¿no?, cuando ya tenemos un dictamen que dice que el riesgo es inminente por parte de Protección Civil, porque el constructor de al lado está construyendo en ilegalidad y está haciendo las cosas mal....hoy me puse bastante enérgico aquí en la audiencia y por ahí está Gabriela Osorio, ahí atrás está de mí. Muy dignos. Me dijeron que me calmara y que no falta el respeto, pero ¿y la vida de mi mamá?” Eric Guerrero

Reiteró que tienen varios dictámenes que muestran todos los daños provocados por las acciones de IC Desarrollo SA de CV y que están debidamente convocados; sin embargo, al no hacer nada, la alcaldía Tlalpan está tirando la casa y no solo eso, sino que ponen en riesgo la vida de su mamá.