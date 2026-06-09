La tarde del domingo 6 de junio se reportó la abertura de un socavón en la rampa de acceso de la Terminal 2 del AICM, a unos días de celebrarse el Mundial 2026.

De acuerdo con imágenes del hecho, una máquina aplanadora cayó sobre un socavón de importantes dimensiones, mientras se realizaban obras de mantenimiento en la zona.

Hasta ahora, el AICM no ha emitido un comunicado formal, pero personal del sitio confirmó que las cuadrillas trabajan de manera continua para restablecer el acceso a la rampa de la Terminal 2.

Reportan socavón en la rampa de acceso de la Terminal 2 del AICM

Socavón se abrió durante trabajos de mantenimiento en la rampa de acceso de la Terminal 2

Durante la misma jornada del domingo, el AICM informó que “por trabajos de mantenimiento” permanecería cerrada la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 de la Terminal 2.

Además, se sugirió a los pasajeros tomar precauciones para su salida desde esta terminal, recomendando el arribo 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas para vuelos nacionales.

Aunque los trabajos eran para cambiar una cinta asfáltica, durante el proceso una de las máquinas aplanadoras se hundió hasta abrir un socavón de casi tres metros de diámetro.

De inmediato, las autoridades del AICM delimitaron el área para comenzar con su reparación, colocando un tapial con láminas para ocultar la avería a la vista del público y realizar los trabajos.

Terminal 2 del AICM (Captura de pantalla)

Permanece cerrada la rampa de acceso de la Terminal 2 del AICM

De acuerdo con reportes, para sacar la aplanadora se utilizó otra maquinaria. Una vez realizado esto, iniciaron los trabajos de reparación en el socavón y en la cinta asfáltica.

Por ahora, el acceso sigue cerrado porque aún están realizando reparaciones en la rampa de acceso de la Terminal 2 del AICM.