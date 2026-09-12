La explosión registrada en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y 14 lesionadas, además de provocar importantes daños en distintos inmuebles de la zona.

Tras las primeras investigaciones, autoridades de la CDMX determinaron que el origen de la explosión fue una acumulación de gas en una construcción contigua a la taquería afectada, y no en el puesto de la calle como se había especulado inicialmente.

Mientras continúan los peritajes especializados, dependencias locales y de la CDMX mantienen labores de evaluación estructural y atención a las víctimas.

Explosión en viviendas de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Explosión no se originó en taquería La Bajadita

La alcaldía Álvaro Obregón ofreció una actualización oficial respecto a la explosión registrada en la colonia Minas de Cristo, detallando las primeras conclusiones de las investigaciones.

De acuerdo con el primer dictamen emitido por las autoridades, la causa principal del siniestro fue una acumulación de gas en el sitio.

En este sentido, las autoridades precisaron que el estallido no se originó al en la taquería “La Bajadita”, sino en el inmueble contiguo a dicho establecimiento.

Sin embargo, debido a la fuerza de la explosión, la onda expansiva alcanzó de lleno a la taquería y a otros inmuebles aledaños.

Explosión en viviendas de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Aumenta a dos el número de muertos por explosión en Álvaro Obregón

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y 14 lesionadas.

Para atender el impacto social del percance, personal especializado de Atención a Víctimas brinda acompañamiento y asistencia a las personas afectadas y a sus familiares.

Respecto a los peritajes, se determinó realizar las diligencias durante el día sábado 12 de septiembre debido a que por la noche las condiciones de la zona no eran adecuadas ni seguras para garantizar el trabajo del personal técnico.

El equipo especializado incluye expertos en incendios y explosiones, instalaciones de gas, así como especialistas en ingeniería y arquitectura.

Explosión en viviendas de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

En los trabajos de campo participan de forma coordinada personal de la Fiscalía de la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Vivienda y Protección Civil de la demarcación.

Dichas instancias efectúan una revisión detallada de las condiciones estructurales de los inmuebles afectados.

La alcaldía Álvaro Obregón mantendrá la coordinación con las autoridades capitalinas para determinar la seguridad de la colonia Minas de Cristo.