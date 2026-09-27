Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, realizó una visita a México, donde se reunió con su homóloga, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, su agenda diplomática también incluyó una visita a la taquería Atarantados y su asistencia al concierto de Stray Kids en la Ciudad de México (CDMX).

El mandatario surcoreano sorprendió a los seguidores de la cultura asiática al compartir, junto con su esposa, Kim Hye-kyung, una noche con actividades muy mexicanas.

Durante su estancia en la capital mexicana, Lee Jae-myung visitó una de las taquerías más conocidas de la ciudad y posteriormente acudió al festival STRAYCITY, donde fue presentado como invitado especial de Stray Kids.

¿Cuánto cuestan los tacos en Atarantados, la taquería que visitó Lee Jae-myung?

De acuerdo con reportes de medios, la taquería Atarantados que visitó Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, se encuentra en Córdoba 113, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

El establecimiento cuenta con varias sucursales en la capital mexicana, ubicadas en zonas como Roma Norte, Condesa, Reforma y Las Palmas. También tiene ocho sucursales en Monterrey y dos en Miami, Estados Unidos.

Los precios de los tacos en Atarantados van desde poco más de 100 pesos por orden y pueden superar los 150 pesos, dependiendo de la especialidad.

Entre las opciones de su menú se encuentran:

Trompo de puerco: 3 piezas por 104 pesos

Trompo negro: 3 piezas por 115 pesos

Bistec: 2 piezas por 125 pesos

Suadero: 2 piezas por 135 pesos

Trompo de res: 3 piezas por 180 pesos

Trompo de chicharrón: 3 piezas por 189 pesos

Gaonera o abrazo de ribeye: 1 pieza por entre 155 y 167 pesos

Especialidades, como volcanes y papas: entre 60 y 155 pesos

Durante su visita, Lee Jae-myung disfrutó de los tacos en compañía de su esposa, se tomó fotografías con los trabajadores del establecimiento y saludó a los comensales que se encontraban en el lugar.

🇰🇷🌮 El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera dama, Kim Hye-kyung, se dieron una vuelta por la Zona Rosa de la Ciudad de México y terminaron cenando tacos de trompo en la famosa sucursal de Tacos Atarantados.



📸🥤 La noche del viernes 25 de septiembre,… pic.twitter.com/ySHVEBSSF5 — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 26, 2026

Lee Jae-myung fue presentado como invitado especial de Stray Kids en México

La visita del presidente de Corea del Sur también incluyó una parada en el festival STRAYCITY de Stray Kids en México, donde fue presentado como invitado especial por Park Jin-young, fundador de JYP Entertainment.

La presencia de Lee Jae-myung causó sorpresa entre los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir el espectáculo con el mandatario surcoreano.

Durante el concierto, el presidente se sumó al ambiente del evento, en el que los asistentes cantaron y bailaron al ritmo de las canciones de Stray Kids.