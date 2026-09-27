Bloque negro lanza cohetes y causa destrozos en marcha por Ayotzinapa

Durante la manifestación en conmemoración de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se registraron diversos incidentes de violencia en la Ciudad de México.

Miembros del denominado Bloque Negro utilizaron pirotecnia para atacar un inmueble situado cerca de la Glorieta del Ahuehuete.

Asimismo, se reportó la presencia de individuos con el rostro cubierto lanzando objetos contundentes como piedras en las inmediaciones de la colonia Juárez.

Se reportan destrozos por Bloque negro en marcha por Ayotzinapa

Durante la movilización con motivo del 12.° aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México, se registró la presencia de personas con el rostro cubierto e identificadas como el Bloque Negro.

Integrantes del Bloque Negro lanzaron cohetes contra un edificio a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, durante la marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa.



📹: Ulises Soriano / @Radio_Formula



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Integrantes de este grupo salieron de la estación del Metro Universidad (Línea 3) y se concentraron también en las inmediaciones de Metro Balderas, incorporándose a la marcha hacia Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

En la estación del Metro Universidad causaron vandalismo, dejando daños en torniquetes, vagones y realizando pintas. También hicieron grafitis en la estación Balderas y en paradas del Metrobús.

A su paso por Paseo de la Reforma realizaron pintas y causaron daños a comercios (lo que obligó a varios establecimientos a bajar sus cortinas), destrozaron un puesto ambulante y vandalizaron señalamientos, semáforos y monumentos.

Rompieron cristales en inmuebles y monumentos, y lanzaron cohetes contra la fachada de un edificio a la altura de la Glorieta del Ahuehuete.

En las calles de Florencia y Hamburgo (colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc), así como en otros puntos de la ruta, personas encapuchadas lanzaron piedras, petardos, cohetes, botellas y fierros.

Agentes de la SSC decomisaron bolsas con piedras, botellas, fierros y explosivos caseros que portaban integrantes del grupo.

Bloque negro lanza cohetes y causa destrozos en marcha por Ayotzinapa (@SSC_CDMX / X )

Tras destrozos en marcha por Ayotzinapa, autoridades no han reportado personas detenidas

Pese a los destrozos que se han registrado en marcha por Ayotzinapa, hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas durante la movilización.

La actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se ha limitado al aseguramiento y decomiso de objetos, así como el monitoreo de su avance.

Ante la concentración de manifestantes y el avance de la movilización hacia el primer cuadro de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y su personal de tránsito desplegaron un dispositivo de vialidad.

Personal de Tránsito realizó cortes viales progresivos en las avenidas principales conforme aumentó la presencia de contingentes y avanzaba la marcha por vialidades como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico.

Elementos de seguridad y tránsito mantuvieron vigilancia constante a lo largo del trayecto para resguardar y dar paso a la marcha.