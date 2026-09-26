El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera dama, Kim Hye-kyung, sorprendieron al asistir al primer concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 25 de septiembre.

Donde Lee Jae-myung y Kim Hye-kyung compartieron un palco en el Estadio GNP Seguros junto a las ganadoras de los boletos de Stray Kids, según lo anunció previamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment, agencia de Stray Kids fue el encargado de revelar la presencia Lee Jae-myung y Kim Hye-kyung entre los asistentes.

“Al fin nos conocemos. Muchas gracias por amar el K-pop más que nadie. Hoy tenemos un invitado especial que nos honra con su presencia, el presidente de Corea del Sur y la primera dama”. J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment

Lee Jae-myung y Kim Hye-kyung asisten al primer concierto de Stray Kids en CDMX (especial )

Lee Jae-myung y Kim Hye-kyung los más fans de Stray Kids en el Estadio GNP Seguro

Sin duda la visita de Estado de Corea del Sur ha sido una de las más emocionantes, tanto que Lee Jae-myung y Kim Hye-kyung se han convertido en los más fans de Stray Kids en el Estadio GNP Seguro, tal y como STAY lo aseguran.

Luego de ver al presidente y a la primera dama de Corea del Sur disfrutar de Stray Kids en el Estadio GNP Seguro del CDMX tomándose fotos, capturando momentos del concierto de la agrupación del k-pop, así como portando su lightstick.

Asimismo, los STAY de México saludaron a Lee Jae-myung y Kim Hye-kyun con un fuerte aplauso y hasta porras demostrando lo grande que es el fandom de este lado del mundo y el amor que se tiene al k-pop.