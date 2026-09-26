Durante su visita diplomática en México, Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, asiste al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros, que se realiza este viernes 25 de septiembre.

A través de redes sociales, páginas de fans de la banda surcoreana confirmaron la presencia del mandatario en el Estadio GNP este viernes, en espera del inicio del show de los Stray Kids.

Lee Jae-myung verá en vivo a Stray Kids en el Estadio GNP (Captura de pantalla )

Lee Jae-myung disfrutará concierto de Stray Kids en el Estadio GNP

En el marco de la visita del presidente de Corea del Sur en México para fortalecer los vínculos entre ambos países, este asistirá al concierto en vivo que dará Stray Kids en el Estadio GNP.

Stray Kids tiene previsto dar dos conciertos en el Estadio, uno el viernes 25 y otro el sábado 29 de septiembre. Antes de comenzar su show, se tienen contempladas otras participaciones.

Pese a que el concierto de Stray Kids dará inicio a las 9:30 de la noche, las puertas se abrieron desde las 4:00 de la tarde. Los invitados fueron:

RENEE

NEXZ

Andrés Obregón.

Cabe mencionar que además de sus activados relacionadas con la cultura, Lee Jae-myung contempla encuentros con autoridades y empresarios para abordar asuntos de cooperación, inversiones y relaciones bilaterales.

La conexión entre la visita de Lee Jae-myung y Stray Kids generó expectativa desde principios de septiembre, cuando Sheinbaum adelantó que un grupo de K-pop acompañaría al mandatario surcoreano durante su visita a México.

Durante una de sus conferencias, Sheinbaum reveló que regaló 10 boletos a niñas y niños de escasos recursos, mediante el DIF, para que pudieran asistir a los conciertos de Stray Kids.