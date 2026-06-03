La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) rescató un cachorro de jaguar durante un operativo en Zitácuaro, Michoacán como parte de una investigación por presunto maltrato animal y delitos contra la biodiversidad; una mujer fue asegurada y un vehículo decomisado.

El cachorro de jaguar, una especie emblemática y protegida en México, viajaba dentro de una transportadora en el interior de una camioneta, por lo que las autoridades actuaron tras recibir una carpeta de investigación por posesión irregular del felino.

Aseguran a un cachorro de jaguar en Zitácuaro, Michoacán (Fiscalía General del Estado de Michoacán )

Operativo en Zitácuaro refuerza protección a especies en peligro de extinción

Personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro aseguró un cachorro de jaguar el pasado martes 2 de junio, donde además localizaron a la mujer identificada como Itzamar V., de 33 años, quien no pudo acreditar la legalidad de la posesión del animal.

Aseguran a un cachorro de jaguar en Zitácuaro, Michoacán (Fiscalía General del Estado de Michoacán )

El cachorro de jaguar fue trasladado a instalaciones oficiales para su valoración veterinaria y resguardo especializado.

La FGE, bajo las instrucciones del fiscal general Carlos Torres Piña, enfatizó su compromiso con la protección de seres sintientes y el combate a delitos ambientales; posteriormente se dio a conocer que el jaguar se encontraba deshidratado, pero su estado general es estable y recibe atención inmediata.

Este caso resalta los esfuerzos de las autoridades michoacanas para frenar el tráfico y maltrato de fauna silvestre, especialmente de especies como el jaguar, símbolo de la biodiversidad nacional y sujeto a estrictas regulaciones de protección.

Aseguran a un cachorro de jaguar en Zitácuaro, Michoacán (Fiscalía General del Estado de Michoacán )

Las indagatorias continúan para determinar responsabilidades penales, por lo que la FGE llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con animales protegidos.

Hasta el momento, el vehículo y la persona asegurada quien transportaba al cachorro de jaguar, quedaron a disposición del Ministerio Público de Zitácuaro, Michoacán.