La tarde de este martes, instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) fueron desalojadas por amenaza de bomba. Autoridades no han emitido un comunicado sobre la situación.

Los hechos registraron el martes 14 de abril alrededor de las 12:45 de la tarde, cuando autoridades fueron alertadas sobre una amenaza de bomba en las instalaciones de la CEDHNL.

Los primeros informes señalan que un hombre acudió al CEDHNL y advirtió que lanzaría una bomba , posteriormente huyó del lugar.

Evacuan la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León por amenaza de bomba

La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León se ubica sobre el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Espinoza en la colonia Centro en Monterrey, donde arribó Protección Civil y policías municipales.

El edificio quedó acordonado y trabajadores de la CEDHNL fueron desalojados para evitar percances.

La CEDHNL fue evacuada alrededor de las 14:30 de la tarde para que Protección Civil realizara las investigaciones correspondientes junto a bomberos.

Desalojan Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León por amenaza de bomba (Especial )

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

La zona se mantiene resguardada por autoridades de Nuevo León y no se ha confirmado que la amenaza del sujeto fuera real.

Hombre inconforme con la CEDHNL fue quien lanzó la amenaza de bomba

Los primeros reportes mencionan que un hombre acudió a las instalaciones de Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, cuando mostró su inconformidad con la atención del lugar.

Fue en ese momento donde aseguró que había una bomba dentro del lugar y posteriormente huyó.

Esta situación provocó movilizaciones en el edificio de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León para descartar que hubiera un objeto explosivo que pusiera en riesgo la integridad de los presentes.