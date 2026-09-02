La Alcaldía Álvaro Obregón rinde homenaje a Jaime Sabines a cien años de su nacimiento con la exposición colectiva “Es la sombra del agua”, presentada en colaboración con el Centro Cultural San Ángel y la Casa Jaime Sabines.

La muestra reúne el trabajo de 85 artistas inspirados en la obra del poeta chiapaneco, quienes llevan sus versos y frases a imágenes, esculturas, fotografías y otras expresiones artísticas.

85 artistas reinterpretan la poesía de Jaime Sabines

La exposición parte de las emociones que atraviesan la poesía de Sabines, como el amor, el deseo, la melancolía, la muerte, la memoria y la vida cotidiana, para acercar su obra a través de distintas disciplinas.

De acuerdo con los curadores Luis Ignacio Sáinz y Pilar Jiménez Trejo, cada uno de los artistas participantes tomó como punto de partida un poema o una frase de Sabines para crear su propia interpretación.

Entre las obras presentes se encuentran piezas relacionadas con títulos emblemáticos como “Los amorosos: cartas a Chepita”, “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”, “Tarumba” y “Adán y Eva”.

La exposición también reúne obras de artistas que tuvieron una relación directa con el poeta, así como fotografías de autores que lo retrataron a lo largo de su vida, entre ellos Daisy Ascher, Eliane Cassorla, Rogelio Cuéllar, Eunice Chao, Gilberto Chen, Ulises Castellanos, Roberto Portillo y Maritza López.

“Es la sombra del agua”: exposición reúne a 85 artistas por Jaime Sabines (Cortesía)

Casa Jaime Sabines celebra 30 años con exposición en San Ángel

“Es la sombra del agua” forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del nacimiento de Jaime Sabines, pero también celebra las tres décadas de existencia de la Casa Jaime Sabines, recinto dedicado a preservar y difundir la memoria y obra del poeta.

El espacio tiene además un significado especial para Álvaro Obregón: después de permanecer siete años cerrado, el recinto fue recuperado y reabierto como parte de la estrategia del alcalde Javier López Casarín para devolver a la comunidad espacios dedicados al arte, la cultura y la convivencia.

Desde su reapertura, el inmueble cuenta nuevamente con galería, salas de conferencias y talleres, además de una programación cultural para acercar nuevas audiencias a la literatura y las artes. La Casa Jaime Sabines también se incorporó al programa Noche de Museos de la Ciudad de México.

Más que una exposición sobre Jaime Sabines, “Es la sombra del agua” propone volver a sus palabras desde nuevas miradas y mostrar la vigencia de una obra que continúa conectando con distintas generaciones.

La exposición podrá visitarse hasta diciembre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. La clausura se realizará el miércoles 30 de diciembre a las 19:30 horas.

La Alcaldía Álvaro Obregón refrendó su apuesta por generar nuevas oportunidades para que las y los vecinos se acerquen al arte, la literatura y al patrimonio cultural de San Ángel.