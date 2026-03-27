Con el objetivo de fortalecer espacios que impulsen el deporte en mujeres, la alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, inauguró la rehabilitación integral de una cancha de fútbol en el Parque Canarios de la Colonia Tolteca.

La rehabilitación se llevó a cabo en coordinación con el Voluntariado de la Alcaldía Álvaro Obregón, Scotiabank México, Comex y la fundación Blue Women Pink Men; esta acción impactará directamente en la vida de más de 40 mil personas de la demarcación.

Álvaro Obregón impulsa futbol femenil con nueva cancha

De acuerdo con cifras del INEGI, en el 2025 el 40.7% de las mujeres de 18 años en adelante realizaron actividad física, lo que representa un aumento de 4 puntos respecto al 2024. En este contexto, Marisa Hernández, embajadora del Voluntariado, señaló que el objetivo de la demarcación es crear espacios para impulsar el deporte femenil.

Por su parte, el alcalde destacó que el deporte es un elemento clave para fortalecer el tejido social, ya que permite que la comunidad se apropie de los espacios públicos, al mismo tiempo que se fortalecen los valores de convivencia, competencia y trabajo en equipo.

Rehabilitan cancha en Álvaro Obregón con para fomentar participación femenina (cortesía)

Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México, señaló que la intervención forma parte de una inversión global llamada ScotiaRISE, la cual tiene tres pilares fundamentales: cohesión social, de educación y de empleabilidad; la estrategia tiene como meta impulsar iniciativas que contribuyan a la resiliencia económica de las comunidades.

Por otra parte, se dio a conocer que la rehabilitación de la cancha forma parte del programa “El Camino del Juego”, con el cual se intervienen espacios deportivos. Paola la Wera Kuri, cofundadora de Blue Women Pink Men, comentó que la fundación trabajó de la mano de Comex y Scotiabank para que esta obra fuera posible.

“Esta cancha es mucho más que un espacio físico: es un lugar donde las niñas pueden verse, sentirse y saberse parte del juego. De la mano de Comex y Scotiabank, en Blue Women Pink Men creemos que abrir posibilidades: es dar voz, identidad y pertenencia a una nueva generación que hoy pisa el campo sabiendo que también les pertenece” Paola la Wera Kuri, cofundadora de Blue Women Pink Men

Mientras que Comex aseguró que con esta intervención de 496 metros cuadrados, más de 41 mil personas de la demarcación se verán beneficiadas, lo que impactará de manera directa en la calidad de vida de las y los vecinos.

“Este lo demuestra con hechos: una intervención de 496 m² que se traduce en el fortalecimiento de las comunidades, generando un impacto positivo para más de 41 mil personas. Más allá de las cifras, confirmamos que la colaboración, como en este espacio con Scotiabank, no solo transforma lugares, sino que reconstruye el tejido social e inspira un futuro más justo y equitativo” Mai Hernández, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Responsabilidad Social de PPG Comex

Con estas acciones, la alcaldía Álvaro Obregón reafirma su compromiso de crear espacios inclusivos para que mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso al deporte de calidad y se fortalezca el desarrollo social.