La Alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, iniciará la primera etapa del programa de 46 Senderos Seguros, con una inversión de 80 millones de pesos para intervenir 30 kilómetros de vialidades en 58 colonias. El proyecto beneficiará directamente a 250 mil habitantes, además de 74 mil viviendas y 819 negocios locales.

Los trabajos contemplan la instalación de luminarias, rehabilitación de banquetas, mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de las superficies de circulación.

La intervención busca mejorar las condiciones de tránsito peatonal y contribuir a que niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, estudiantes y trabajadores puedan desplazarse por espacios públicos mejor acondicionados.

Javier López Casarín anuncia 46 Senderos Seguros en Álvaro Obregón

El proyecto parte de la premisa de que la seguridad también depende de las condiciones del entorno urbano. Por ello, las obras no se limitarán a mejorar el alumbrado, sino que incluirán acciones para recuperar calles y espacios por los que diariamente transitan las familias de la demarcación.

La primera etapa contempla tres componentes. El primero será la iluminación, mediante la instalación de luminarias tipo vela y la unificación del diseño del alumbrado público, con el propósito de mejorar la visibilidad en las vialidades intervenidas.

El segundo componente será el mejoramiento de la imagen urbana, que incluirá pintura de guarniciones y rehabilitación de banquetas. El tercero estará enfocado en la infraestructura vial, mediante trabajos de reencarpetado en las zonas afectadas y recuperación de las superficies de circulación.

Álvaro Obregón transformará 30 kilómetros de calles en 58 colonias (Cortesía )

Senderos Seguros beneficiará a 819 negocios y 250 mil habitantes

Además de mejorar las condiciones de movilidad para quienes viven y trabajan en las colonias intervenidas, el programa tendrá un impacto en la actividad económica local. Entre los 819 negocios beneficiados se encuentran tiendas de abarrotes, estéticas, restaurantes, papelerías, pollerías, panaderías, farmacias, gimnasios, tortillerías y cafeterías.

Estos establecimientos dependen de que las calles sean accesibles y cuenten con condiciones adecuadas para el tránsito de personas. Por ello, la rehabilitación de banquetas, el alumbrado y la recuperación de vialidades también buscan favorecer la actividad cotidiana de los comercios.

La estrategia se vincula con tres de los seis ejes del programa de gobierno de la Alcaldía: Comunidades Seguras; Servicios Públicos de Calidad e Imagen Urbana; y Movilidad Innovadora y Segura.

Con esta intervención, la administración de Javier López Casarín plantea mejorar los espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria, con especial atención a las condiciones de seguridad para niñas y mujeres que transitan por las colonias de Álvaro Obregón.