El Voluntariado de Álvaro Obregón entregó apoyos en especie equivalentes a 116 millones 625 mil pesos para mejorar la calidad de vida de familias vulnerables de la demarcación, mediante la colaboración de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y ciudadanos.

Durante el encuentro “Manos que ayudan, comunidad que crece”, la embajadora del Voluntariado Marisa Hernández Juliá, presentó un balance de las acciones realizadas en los últimos dos años y reconoció la participación de alrededor de 60 organizaciones, empresas y ciudadanos.

Voluntariado de Álvaro Obregón entrega apoyos (cortesía)

Voluntariado de Álvaro Obregón suma esfuerzos con organizaciones

La embajadora del Voluntariado Marisa Hernández Juliá, recordó que el proyecto surgió a partir de conversaciones con el alcalde Javier López Casarín, luego de identificar las necesidades de distintas colonias y buscar alternativas para atenderlas mediante la participación de la sociedad civil.

Luego de visitar colonias donde veíamos muchas necesidades, nos preguntamos ¿quién puede ayudar a resolverlas? Porque sabíamos que el gobierno no puede hacerlo todo solo, pero también sabíamos que en Álvaro Obregón hay muchísimas personas dispuestas a hacer algo por los demás. Así comenzó este sueño. Marisa Hernández Juliá, embajadora del Voluntariado de Álvaro Obregón

Durante el encuentro se reconoció a las asociaciones civiles y fundaciones, así como a empresas y personas que han contribuido con las iniciativas sociales de la alcaldía.

Entregan prótesis mamarias y aparatos de movilidad

Entre los resultados presentados se encuentra la entrega de 170 prótesis mamarias a mujeres que atravesaron una mastectomía, en colaboración con la Fundación Toca Compartir es Vivir.

También se benefició a más de 150 personas con aparatos de movilidad, como sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas, mediante el trabajo conjunto con el CRIT Ciudad de México y Fundación Telmex.

Durante el evento se compartieron los testimonios de Clara Quintana, quien recibió una prótesis mamaria, y Felipa Evangelista, beneficiaria de una silla de ruedas que le permitió recuperar independencia en sus actividades cotidianas.

Apoyos para niñas, niños y adultos mayores

En temporada de frío, el Voluntariado distribuyó cobijas para más de 5 mil personas y entregó más de 10 mil piezas de ropa con apoyo de instituciones y ciudadanos.

Además, más de 10 mil niñas y niños participaron en paseos y experiencias culturales, mientras que más de 2 mil adultos mayores formaron parte de actividades recreativas y dinámicas en las Casitas del Adulto Mayor.

En materia educativa, se entregaron más de mil 200 kits escolares, más de 3 mil libros e instrumentos musicales a escuelas. También se impulsaron alianzas como Tecnolochicas, para acercar a niñas y jóvenes a la tecnología, videojuegos y robótica.

Voluntariado de Álvaro Obregón entrega apoyos (cortesía)

Rehabilitan espacios deportivos y plantan árboles en Álvaro Obregón

La embajadora del Voluntariado destacó que, con la colaboración de empresas, se rehabilitaron 23 espacios deportivos en la alcaldía. Asimismo, se plantaron 900 árboles en el Área Natural Protegida La Loma y las Ferias de Bienestar Animal brindaron atención a más de 200 animales de compañía.

También informó que el Voluntariado ha tenido presencia en más de 80 colonias de la demarcación, donde se han identificado necesidades y sumado esfuerzos de participación ciudadana.

Al agradecer la colaboración de las más de 60 empresas, fundaciones y organizaciones participantes, la embajadora del Voluntariado Marisa Hernández reconoció también las donaciones de ropa, juguetes, cobijas, cabello y tiempo realizadas por habitantes de la alcaldía.