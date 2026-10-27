El alcalde Javier López Casarín presentó los resultados de los primeros dos años de su administración en Álvaro Obregón, con acciones en materia de seguridad, infraestructura urbana, salud, atención a mujeres, deporte e innovación.

Durante su informe de labores, el funcionario destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con la comunidad para atender las necesidades de las colonias, pueblos y barrios de la demarcación.

Javier López Casarín reporta reducción de delitos y mejoras en infraestructura

En materia de seguridad, la Alcaldía Álvaro Obregón reportó una disminución de 31% en los delitos de alto impacto. Para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta, pasó de contar con 40 patrullas en funcionamiento al inicio de la administración a incorporar 150 nuevas unidades. También modernizó Base Plata, que cuenta con 2 mil 800 videocámaras.

En infraestructura urbana, el gobierno local informó que repavimentó 372 mil metros cuadrados de vialidades y reconstruyó 8 mil 600 metros cuadrados de banquetas y andadores. Además, realizó trabajos de rehabilitación de escalinatas, adoquines y empedrados para mejorar las condiciones de los espacios públicos.

En materia de desarrollo social, el Proyecto Comunitario Obregonense brindó atención a 100 mil familias mediante siete Unidades Médicas Móviles, que ofrecen servicios médicos, odontológicos, psicológicos y preventivos. A estas acciones se suman tres Casas de Atención al Beneficiario.

Álvaro Obregón reporta reducción de 31% en delitos de alto impacto (Cortesía)

Álvaro Obregón fortalece programas para mujeres, deporte e innovación

Para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, la Alcaldía cuenta con 84 Puntos Dalia, instalados en distintos espacios del territorio, incluidos PILARES y Cinemex. De acuerdo con el informe, en estos puntos se han atendido más de 2 mil 200 casos, mientras que la Brigada Mujeres Dalia brindó mil 10 servicios.

En el ámbito deportivo, el programa Semillero de Campeones obtuvo 327 medallas en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Además, mediante la colaboración con empresas y fundaciones, se intervinieron 22 canchas deportivas para recuperar espacios destinados a la convivencia y la actividad física.

La administración también impulsó proyectos con instituciones académicas y organismos internacionales. El Clúster Universitario de Alto Nivel reúne a 32 instituciones que participan en iniciativas de bienestar, desarrollo sustentable e innovación, entre ellas la puesta en órbita del microsatélite MXÁO-1.

A dos años del inicio de su gestión, Javier López Casarín destacó acciones en seguridad, infraestructura, servicios sociales, participación ciudadana, innovación y protección ambiental.

La Alcaldía señaló que el siguiente reto será mantener la atención en las necesidades de las y los habitantes de Álvaro Obregón y fortalecer la colaboración entre los distintos sectores.