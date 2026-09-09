El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances en materia de seguridad durante el inicio de la estrategia “Código 1 Policía en tu Calle”, en la colonia Molino de Rosas.

Como parte de las acciones realizadas en la demarcación, se han efectuado 161 mil recorridos de patrullaje en lo que va del año, lo que representa un incremento de 99 por ciento respecto al periodo anterior. Además, se contabilizaron 8 mil 819 remisiones a juzgado cívico, un aumento de 587 por ciento.

Javier López Casarín fortalece la seguridad en Álvaro Obregón

El alcalde destacó que Álvaro Obregón pasó de contar con 40 patrullas operativas al inicio de la actual administración a 125 unidades, con lo que se amplió la capacidad de vigilancia y atención de emergencias en las colonias.

A estos recursos se suman mil 270 cámaras de videovigilancia propias, además de 5 mil 240 cámaras interconectadas y monitoreadas por el C5 y Base Plata.

En materia preventiva, la alcaldía también reportó 11 mil 112 protocolos escolares, el doble de los realizados previamente, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades educativas.

Asimismo, se registraron mil 600 infracciones, 116 motocicletas detenidas por violaciones al Reglamento de Tránsito y 69 vehículos remitidos al corralón.

Entre las acciones de recuperación del espacio público, López Casarín destacó la intervención en avenida Vasco de Quiroga, donde el tiempo de traslado, que anteriormente podía alcanzar entre 45 minutos y una hora, actualmente puede realizarse en alrededor de 15 minutos.

“Código 1 Policía en tu Calle” llegará a los cuadrantes de CDMX

La estrategia “Código 1 Policía en tu Calle” contempla patrullajes sistemáticos de las 5:00 a las 21:00 horas en los mil 22 cuadrantes de la Ciudad de México, con el objetivo de que todas las calles de cada cuadrante sean recorridas en un periodo máximo de una semana.

El programa también contempla presencia permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, en las zonas que las evaluaciones de seguridad identifiquen como prioritarias.

Uno de sus principales componentes será la participación ciudadana mediante los Enlaces de Paz, quienes mantendrán comunicación directa con los policías asignados a sus cuadrantes y podrán dar seguimiento a los recorridos mediante mecanismos de registro y verificación.

En Álvaro Obregón se han realizado 437 asambleas vecinales en 51 cuadrantes, con mil 242 Enlaces de Paz acreditados, de acuerdo con los avances presentados durante el arranque de la estrategia.

Con “Código 1 Policía en tu Calle”, la Alcaldía Álvaro Obregón busca fortalecer la proximidad policial, la prevención y la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para brindar una atención más cercana a las comunidades.