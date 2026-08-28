El Voluntariado de Álvaro Obregón entregó kits escolares a 200 niñas y niños de la demarcación como parte de las actividades del Curso de Verano y con el objetivo de acompañar a las familias durante el regreso a clases.

La jornada fue encabezada por la embajadora del Voluntariado, Marisa Hernández Juliá, en coordinación con la Dirección General de Participación Ciudadana. Además de la entrega de útiles escolares, se realizó la dinámica “Pensando en Tu Futuro”, en la que las niñas y los niños dibujaron o compartieron qué quieren ser cuando sean grandes.

Entregan kits escolares a 200 niñas y niños

Como parte de la actividad se habilitó un muro para que los menores pudieran expresar sus aspiraciones y compartir sus ideas sobre el futuro. La embajadora del Voluntariado, Marisa Hernández Juliá, agradeció públicamente a la American School Foundation por la donación de una parte de los útiles escolares entregados durante la jornada.

En Álvaro Obregón reconocemos la importancia de sumar esfuerzos con instituciones comprometidas con el bienestar y desarrollo de la niñez. Marisa Hernández Juliá, embajadora del Voluntariado de Álvaro Obregón

Voluntariado impulsa actividades para población vulnerable

El Voluntariado de Álvaro Obregón es un grupo de sociedad civil enfocado en apoyar a población vulnerable. Entre sus actividades previas se encuentran el reparto de alimentos, la entrega de cobijas durante el invierno y excursiones con más de mil 300 niñas y niños a parques y museos.

Con la entrega de los kits escolares, la alcaldía Álvaro Obregón busca acompañar a las familias de la demarcación ante el regreso a clases, además de generar espacios de convivencia y expresión para las niñas y los niños.

La actividad pretende ir más allá de la entrega de materiales escolares y brindar a los menores un espacio para imaginar su futuro, plantearse metas y reconocer sus propias capacidades.