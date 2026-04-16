El jueves 16 de abril de 2026, diversos reportes en redes sociales alertaron sobre una supuesta explosión e incendio en la refinería de Tula, Hidalgo.

Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió la información y aclaró que se trató de un incidente menor en la Planta Hidrodesulfuradora, el cual fue atendido de inmediato.

“Falso que hubo incendio en la refinería de Tula” Pemex

La empresa productiva del Estado aseguró que no hubo personas lesionadas ni daños a las instalaciones de la refinería de Tula, y que las operaciones de la refinería continúan conforme a lo programado.

Pemex reporta que es falso que ocurriera explosión e incendio en refinería de Tula

A través de una escueta publicación, Pemex se pronunció con respecto a los reportes en los que se afirmaba que el 16 de abril de 2026 ocurrió una explosión e incendio en la refinería de Tula.

Tras sentenciar que las versiones son completamente falsas, la empresa paraestatal explicó que los hechos corresponden a un incidente menor que provocó la formación de una columna de humo negro.

En específico, Pemex resaltó que el incidente tuvo lugar en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, y aseveró que fue “atendido de manera inmediata”.

Pemex niega incendio y explosión en refinería de Tula (@Pemex/X)

Siguiendo con la versión oficial sobre los hechos, Pemex aseveró que el incidente del que no agregó mayores detalles, no dejó personas lesionadas y tampoco provocó daños a las instalaciones.

En ese sentido, concluyó su mensaje al indicar que la refinería mantiene sus actividades y operaciones conforme a lo establecido en sus respectivos programas de producción.

Humo y fuego fue avistado en refinería de Tula

La explicación que Pemex emitió sobre lo ocurrido en la refinería de Tula, Hidalgo, se difundió luego de que usuarios de redes sociales reportaron que habría ocurrido una explosión e incendio.

En distintas publicaciones, internautas señalaron que ocurrió una explosión en la zona de los alentadores del área HDR, la cual ya se adelantaba, no dejó personas lesionadas.

Incluso, se compartieron distintas imágenes y videos en los que se mostró la intensa columna de humo negro que se generó por la presunta explosión, así como el fuego que se inició por la misma.