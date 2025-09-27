En redes sociales se difundieron supuestas amenazas de ataques por parte de grupos “incels”, inspirados en el ataque que terminó con la muerte de Jesús Israel al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Fue la propia comunidad universitaria la que evidenció páginas de Facebook, entre ellas “Fans de Lex Ashton”, en la cual sus participantes anuncian sus intenciones por imitar el ataque perpetrado en el sur de Ciudad de México.

Otros estudiantes han denunciado que incluso recibieron amenazas por parte de los seguidores de Lex Ashton al denunciar la situación; “ustedes serán los siguientes”, se lee en un mensaje difundido.

Otros jóvenes buscarían imitar ataque de Lex Ashton en CCH Sur, advierten en Facebook

Aunque varios grupos de “incels” aseguran que sus publicaciones no son más que “humor negro”, algunos han denunciado su preocupación por el supuesto apoyo mostrado a Lex Ashton.

En uno de estos grupos se difundió: “Buenas noches, brocels (hermano incel). Manden un mensaje para agregarlos a un grupo de seguidores de Lex y organizar más actos como el que hizo nuestro líder Lex por ahí”.

En otra página, el administrador escribió “todo se justifica cuando hay una razón. Al sensei Lex Asthon se le recordara por siempre”, glorificando así lo ocurrido en el CCH Sur.

La preocupación entre la comunidad universitaria y la ciudadanía va en aumento porque en estos grupos también se invita a cometer actos de feminicidio e incluso se realizan burlas misóginas.