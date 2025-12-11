El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó la necesidad de ampliar e implementar la figura de identidad reservada para víctimas y denunciantes.

El posicionamiento fue expuesto durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la octava sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La situación de seguridad que actualmente impera en el Estado mexicano demanda la revisión de las normas que garantizan el debido proceso, pero además, procuran que el delito no quede impune, que se esclarezcan los hechos; que el inocente, el denunciante y la víctima sean protegidos; y que se repare el daño. Ello, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Alfredo Ramírez Bedolla

Cárteles inhiben denuncias y comparecencias, advierte Alfredo Ramírez Bedolla

El gobernador señaló que la operación de organizaciones delincuenciales y su capacidad para generar violencia han provocado que víctimas, testigos y denunciantes eviten declarar ante autoridades o no comparezcan ante jueces.

Esto, añadió, afecta directamente la integración de pruebas en los procesos penales. La exposición de datos personales antes del juicio oral ha derivado en delitos como homicidio, secuestro agravado y desaparición de personas, lo que repercute en la insuficiencia probatoria para emitir sentencias condenatorias.

Bedolla propone ampliar identidad reservada para víctimas y denunciantes. (Cortesía)

Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que la identidad reservada debe ampliarse, ya que actualmente solo se mantiene hasta la formulación de la acusación, dejando vulnerables a quienes participan en los procesos penales.

El mandatario michoacano subrayó que es indispensable reformar el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que la reserva de identidad se mantenga hasta el momento del desahogo de la prueba.