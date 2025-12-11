La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 52.ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde dio a conocer que México ha logrado una reducción del 37% en los homicidios dolosos a 14 meses de haber implementado la Estrategia Nacional de Seguridad.

Rubén Rocha respalda estrategia de seguridad

El gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, asistió a la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y 8va. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Durante la secesión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló el impacto de la estrategia implementada desde el inicio de la administración, donde destacó:

38 mil detenciones por delitos de alto impacto

20 mil armas aseguradas

311 toneladas de droga decomisada

1,700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados

Por su parte, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, expuso el fortalecimiento del Atlas Nacional de Riesgos, la implementación de sistemas de alerta temprana para sismos, inundaciones y actividad volcánica, así como la movilización de personal para atender los desastres naturales.

Finalmente, Rubén Rocha agradeció públicamente el respaldo del Gobierno Federal y del gabinete de seguridad, asegurando que la colaboración estrecha ha sido determinante para avanzar en la pacificación del estado y garantizar un entorno más seguro para las actividades productivas, empresariales y sociales.