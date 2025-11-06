El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y 59 presidentas y presidentes municipales de Michoacán sostuvieron una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para fortalecer la coordinación y avanzar en la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante el encuentro, la secretaria lamentó el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y aseguró que se hará justicia y no habrá impunidad.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez encabezó la reunión, en la que participaron también el subsecretario César Yáñez, la subsecretaria Rocío Bárcena y el subsecretario Arturo Medina.

Durante más de tres horas, las autoridades escucharon los planteamientos de los municipios para reforzar la coordinación con el gobierno estatal.

La titular de la SEGOB explicó que este encuentro forma parte de la instrucción presidencial de escuchar con atención y respeto a los alcaldes, conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades, así como construir juntos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Rodríguez destacó que el Plan aún está en proceso, ya que se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana, y reiteró que la presidenta Sheinbaum impulsa un modelo integral sustentado en tres ejes principales:

Seguridad y Justicia

Desarrollo Económico con Justicia

Educación y Cultura para la Paz

Subrayó que para lograr una estrategia verdaderamente integral, se busca la participación de autoridades tradicionales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, empresarios, trabajadores del campo, iglesias y víctimas.

Finalmente, resaltó que, en palabras de la presidenta, se trata de construir la paz desde abajo, con dignidad, esperanza y justicia para Michoacán.