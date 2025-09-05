“¿Como la foto de AMLO?” así cuestionaron los internautas la publicación de Alessandra Rojo de la Vega en sus redes sociales tras la marcha de la Resistencia Democrática que convocó en Ciudad de México (CDMX) el pasado 31 de agosto.

“No te confíes de esa toma tan cerrada” le dijeron otros luego de colgar días después una foto en la que se encuentra en el centro de una multitud.

Y es que algunos señalaron que Alessandra Rojo de la Vega quiso imitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la foto que tomó el fotoperiodista Luis Antonio Rojas cuando el entonces presidente caminó del Ángel de la Independencia al Zócalo en noviembre de 2022.

AMLO camina por Paseo de la Reforma en 2022 (Luis Antonio Rojas)

Se burlan de Alessandra Rojo de la Vega por querer imitar foto como la de AMLO: “quiere emular al mero chingón”

La foto tomada en picada muestra una multitud que apoya a Alessandra Rojo de la Vega, vestidos de blanco y algunos medios de comunicación alrededor, pero algunos se burlaron de la situación pues “no llenaron ni el Parque México”.

Algunos pusieron fotos de otros momentos para señalar que hubo un cerco alrededor de la alcaldesa de Cuauhtémoc en el templete con personas afines.

“Cómo te engañas tú sola”, “ya se la creyó”, “como cuando quieres emular al mero chingón”, “lleva más likes esta publicación de los que fueron”, han sido algunas burlas en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, a quien también cuestionaron por convocar a un evento de este tipo siendo funcionaria.

También escribieron “aspira a ser AMLO”, “solita te pusiste como líder de la derecha y no tienen idea de qué hacer”, “tus chaquetas mentales”, “junta más gente al América, así no quede campeón”, entre otras en la publicación del 4 de septiembre en sus redes sociales.

Como cuando quieres emular al mero chingón y quedas como una bestia inútil. — Vicente (@ramchente1) September 5, 2025

Alessandra Rojo de la Vega convocó a marcha porque no se ha visto el cambio en Morena sino más corrupción

Cabe recordar que simpatizantes, activistas, ciudadanos y otros personajes públicos se congregaron para exigir respeto a la democracia y denunciar abusos de poder de Morena.

Xóchitl Gálvez reconoció a Alessandra Rojo de la Vega como una de quienes representarán a la oposición en las elecciones 2027.

“ El poder abusa, la ciudadanía resiste ” fue una de las consignas de la convocatoria que se hizo para marchar el 31 de agosto de la Diana Cazadora al Foro Lindbergh del Parque México.

Algunos de los señalamientos de la convocatoria de la Alessandra Rojo de la Vega que los funcionarios de Morena prometieron un cambio pero en realidad se han visto:

Corrupción

Abusos

Pobreza

Enriquecimiento de unos cuantos

Esta marcha no buscaría crear un nuevo partido según declaraciones de la alcaldesa sino mover a quienes se siente alejados de las opciones partidistas tradicionales, en especial quienes se abstienen.

En esta marcha se vio a madres buscadoras, familiares de pacientes con cáncer, activistas y exintegrantes del Poder Judicial y algunos políticos.