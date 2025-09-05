Mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, organiza marchas en la capital del país, trabajadores de su demarcación se mantienen protesta por condiciones precarias para trabajar.

Dado lo anterior, desde el miércoles 3 de septiembre, trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes son agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, bloquearon alrededor de dos horas la avenida Insurgentes a la altura de Héroes Ferrocarrileros.

Sin embargo, pese a las condiciones precarias que denuncian los trabajadores, el pasado domingo 31 de agosto, Alessandra Rojo de la Vega encabezó la autodenominada marcha de “La Resistencia”, la cual convocó a 15 mil personas, según los organizadores, en Avenida Paseo de la Reforma, en protesta contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

🤷🏻‍♀️ Alessandra Rojo, no le paga a su gente.🤦🏻‍♀️



Sindicato de trabajadores de la alcaldía Cuahutemoc, donde gobierna @AlessandraRdlv, ayer se manifestaron en su contra, pues dicen los manifestantes, que no les pagan.



Esto no lo verán en @Azteca del #DientesDeBurro @RicardoBSalinas. pic.twitter.com/ChcyQ7W7Fj — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) September 4, 2025

Trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc denuncian condiciones precarias para laborar y exigen respuesta de Alejandra Rojo de la Vega

Hoy viernes 5 de septiembre, trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc siguen exigiendo respuesta de Alessandra Rojo de la Vega, dadas las condiciones precarias para laborar en dicha demarcación de la CDMx.

De acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, ha pasado más de un año desde que se solicitó una audiencia con la alcaldesa de Cuauhtémoc en ese sentido; sin embargo, hasta este momento no han sido atendidos.

Los trabajadores denuncian que el personal operativo, así como el de limpia, parques y jardines, alumbrado público y obras, no cuenta con vestuario y equipo de seguridad, y tampoco con herramientas básicas, insumos y arneses para la poda y corte de arbolado.

A estos señalamientos se sumó la denuncia de que al menos mil trabajadores laboran en el sótano de la alcaldía Cuauhtémoc en condiciones altamente precarias.

Alessandra Rojo de la Vega le echa la bolita a Clara Brugada; dice que a su gobierno le corresponde atender a los trabajadores de Cuauhtémoc

Sin embargo, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que la precariedad que denuncian los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc tendría que se atendida por el Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada.

“Puntuales a las nueve de la mañana, esperando a una comisión de parte de las secciones sindicales presentes”, publicó la alcaldesa en sus redes sociales hoy 5 de septiembre, junto con el video de un trabajador de la alcaldía que explicó que Alessandra Rojo de la Vega está abierta al diálogo.