Alessandra Rojo de la Vega respaldó la iniciativa presentada por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) ante la Cámara de Diputados para que municipios y alcaldías puedan intervenir directamente en el mantenimiento de escuelas públicas.

Durante la presentación de la propuesta, Rojo de la Vega señaló que la medida busca salvaguardar la seguridad de niñas y niños y permitir que los gobiernos más cercanos a las comunidades puedan responder con mayor rapidez ante problemas de infraestructura en los planteles.

La alcaldesa explicó que municipios y alcaldías son el primer contacto con la ciudadanía; sin embargo, actualmente no cuentan con facultades ni acceso directo a recursos destinados a infraestructura educativa para atender algunas necesidades urgentes.

Nos hablan porque hay una filtración, porque un baño ya no funciona o porque un muro representa un riesgo. Tenemos personal, conocemos la escuela y queremos ayudar, pero muchas veces la burocracia nos impide hacerlo. Eso es justamente lo que queremos cambiar. Alessandro Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega propone reducir la burocracia para atender escuelas públicas

La iniciativa plantea reformas a los artículos 3, 115 y 122 de la Constitución, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de que municipios y alcaldías puedan participar directamente en el mantenimiento de los planteles y acceder a recursos destinados a infraestructura educativa, bajo reglas de coordinación y transparencia.

Rojo de la Vega subrayó que la propuesta no pretende sustituir las responsabilidades de otros órdenes de gobierno, sino sumar capacidades para atender de manera más rápida los problemas que enfrentan las comunidades escolares.

La alcaldesa puso como ejemplo los casos en los que existe un riesgo para estudiantes y señaló que, más allá de qué nivel de gobierno tenga la atribución legal, lo prioritario para las familias es que las condiciones de las escuelas sean seguras y que los problemas puedan solucionarse con rapidez.

Asimismo, destacó que las decisiones sobre el mantenimiento de los planteles deben construirse junto con directoras, docentes, madres y padres de familia y consejos escolares, debido a que conocen de primera mano las necesidades de cada comunidad educativa.

En ese sentido, Rojo de la Vega sostuvo que “gobernar no puede ser administrar pretextos”, por lo que consideró necesario que cuando una directora solicite apoyo ante un problema en su escuela, las autoridades puedan responder y actuar de manera oportuna.

Ale Rojo de la Vega pide facultades para atender escuelas públicas. (Cortesía)

La iniciativa fue presentada por integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes, encabezados por su presidente y alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, junto con los alcaldes Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa; Samantha Smith, de Guanajuato; Carlos Soto, de Zamora; José Luis Oliveros, de Apaseo el Grande, y Eder Rodríguez, de Jiutepec.

El proyecto fue entregado a la diputada Kenia López Rabadán para su trámite legislativo. En el acto también estuvo presente la diputada Margarita Zavala.