Tras registrarse una explosión en un restaurante ubicado en la avenida Álvaro Obregón y Morelia, en la colonia Roma Norte, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, permaneció en la zona para atender a vecinas y vecinos.

La alcaldesa informó que, luego de las revisiones realizadas por Protección Civil de Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad de México, no se detectaron daños estructurales, por lo que, una vez concluidas las revisiones, los habitantes podrán regresar a sus hogares.

Alcaldía Cuauhtémoc descarta daños estructurales tras emergencia en Roma Norte. (Cortesía)

Protección Civil continuará revisiones en inmuebles de Roma Norte

Alessandra Rojo de la Vega informó que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil continuará con las revisiones en los inmuebles de la zona, con el objetivo de descartar riesgos para quienes viven y transitan por el lugar.

Por su parte, la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizar una visita de verificación al establecimiento, misma que se encuentra en proceso.

La Alcaldía Cuauhtémoc continuará dando seguimiento a las acciones correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes.