La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó apoyos de movilidad a vecinas y vecinos que enfrentan dificultades para desplazarse, como parte de los recorridos de atención que realiza en las colonias de la demarcación.

Durante dos jornadas, fueron otorgadas 15 sillas de ruedas, bastones y otros auxiliares de movilidad a habitantes de colonias como Doctores, Obrera, Vista Alegre, Tlatelolco, San Simón Tolnáhuac, Morelos y Guerrero.

Los apoyos fueron entregados directamente en los domicilios de las personas beneficiarias, quienes previamente solicitaron la ayuda de la alcaldía para contar con herramientas que faciliten sus actividades diarias.

Alessandra Rojo de la Vega acerca apoyos de movilidad en Tepito y colonias de Cuauhtémoc

Como parte de los recorridos, Ale Rojo de la Vega visitó la zona de Tepito para continuar con la entrega de apoyos a personas que requieren auxiliares para mejorar su movilidad.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de atención cercana, que busca llevar los servicios y programas de la administración local directamente a las familias que lo necesitan.

Además de la entrega de sillas de ruedas y otros apoyos, los recorridos permiten conocer de primera mano las necesidades de los habitantes y canalizar sus solicitudes a las áreas correspondientes.

Alessandra Rojo de la Vega brinda apoyos de movilidad en Cuauhtémoc. (Cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc continuará con entrega de apoyos en sus 33 colonias

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que este tipo de entregas continuarán en las 33 colonias de la demarcación, como parte de las acciones de acompañamiento a personas que requieren algún auxiliar de movilidad.

Con estas jornadas, la administración busca fortalecer la atención ciudadana y brindar soluciones a las solicitudes realizadas por vecinas y vecinos de la alcaldía.