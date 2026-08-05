La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participó como invitada en la conmemoración por el 60 aniversario de la Sociedad Bíblica, donde reconoció el trabajo que esta organización ha realizado durante seis décadas para acercar el mensaje bíblico a más personas mediante la traducción a distintos idiomas y formatos accesibles, promoviendo la inclusión y eliminando las barreras para quienes históricamente han enfrentado dificultades para acceder a estos contenidos.

Durante el evento la alcaldesa señaló que el trabajo de la Sociedad Bíblica demuestra que construir una comunidad más fuerte comienza cuando se abren puertas en lugar de cerrarlas, una visión que, dijo, también debe guiar el actuar de los gobiernos.

Ale Rojo de la Vega reconoce a la Sociedad Bíblica en su 60 aniversario. (cortesía)

Reafirma compromiso con un gobierno incluyente

Rojo de la Vega reiteró que en la Alcaldía Cuauhtémoc se gobierna para todas las personas, sin importar sus creencias, convicciones o forma de pensar, porque la libertad y el respeto son principios indispensables para construir una comunidad donde todas y todos tengan un lugar.

Eso es lo que debemos defender todos los días: la libertad de creer, la libertad de pensar, la libertad de expresarse, la libertad de decidir y también la libertad de construir comunidad desde el respeto [...] Desde que llegamos a la alcaldía hemos hecho justamente eso, escuchar más a la gente, acercarnos, trabajar con organizaciones, con colectivos, con asociaciones, y por supuesto con ciudadanas y ciudadanos que todos los días hacen algo por los demás. Porque ningún gobierno puede cambiar una comunidad si pretende hacerlo solo. Ale Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Ale Rojo de la Vega reconoce a la Sociedad Bíblica en su 60 aniversario. (cortesía)

La alcaldesa de Cuauhtémoc también destacó que el trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones y ciudadanía permite generar cambios duraderos y atender mejor las necesidades de las personas.

Asimismo, felicitó a la Sociedad Bíblica por sus 60 años de trayectoria y refrendó la disposición de la Alcaldía Cuauhtémoc para seguir construyendo alianzas con quienes, desde distintos ámbitos, trabajan todos los días para fortalecer el tejido social y hacer de la comunidad un espacio más incluyente y participativo.