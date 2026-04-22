Un reporte sobre un perro corriendo en el segundo piso del Periférico, llegó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 de CDMX) en donde encendió las alertas de los usuarios.

De acuerdo con las imágenes y videos subidos a redes sociales, el perrito era blanco y negro y fue captado corriendo desorientado en el segundo piso del Periférico, a la altura de San Jerónimo con dirección sur, por lo que el C5 de CDMX aseguró que intervendría.

Perrito corre desesperado en segundo piso del Periférico tras lluvia en CDMX

Un perro fue captado corriendo desesperado en el segundo piso del Periférico, siendo reportado al C5 de CDMX, entidad que coordinó el envío de apoyo para su rescate.

#ÚLTIMO Aunque ustedes no lo crean un perrito va corriendo sobre periférico en el segundo piso a la altura de san Jerónimo !! Con dirección al sur !! Ya algunos compañeros reporteros lo van cuidando !! #ATENCIÓN @SSC_CDMX @OVIALCDMX @C5_CDMX APOYO !!! pic.twitter.com/shJkrcCym6 — Israel Lorenzana (@israellorenzana) April 22, 2026

El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes 21 de abril tras la intensa lluvia en la CDMX, en donde los motoreporteros intentaron protegerlo mientras el C5 CDMX coordinó apoyo para su rescate seguro.

Tal y como se puede observar en las imágenes subidas a redes sociales, el perro que parece ser de la raza border collie, corría agitado sobre el asfalto mojado entre los carriles con tráfico, visiblemente asustado por la fuerte lluvia que azotó varias zonas de la CDMX.

Israel Lorenzana, reportero de El Heraldo de México, fue quien compartió los videos para realizar el reporte al C5 de CDMX por lo que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Hasta el momento, el C5 de la Ciudad de México informó que se coordinaba el envío de apoyo para capturar al perro de forma segura y trasladarlo, pero no se tiene confirmación oficial sobre si se pudo realizar un rescate final.

Captan a perro corriendo por el segundo piso del periférico (@israellorenzana / X)